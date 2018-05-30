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Возлюбленная олигарха Саркисова недовольна работой нянь
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Возлюбленная олигарха Саркисова недовольна работой нянь 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Молодая возлюбленная олигарха Саркисова Илона Котелюх успела родить своему избраннику двоих детей — почти два года назад на свет появился их сын Алекс, а недавно Илона родила дочку Глашу.
Сейчас девушка почти все свое время уделяет детям. Недавно девушка все же решила прибегнуть к услугам няни, которая помогала бы ей справляться с двумя детьми. В своем микроблоге Котелюх часто рассказывает о воспитании и первых успехах наследников, а недавно поделилась своим возмущением — девушка никак не может найти хорошую няню, которая бы правильно выполняла свою работу.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1784957090851550948_27148639"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.1875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Илона не хочет, чтобы няня часто прикасалась к ее маленькому сыну — она просила работниц, чтобы они просто присматривали за малышом, пока тот спит в кроватке или коляске.
«В один день, когда я ей сказала присмотреть за ним, пока он спит в коляске, я зашла к ним в комнату и увидела, как дама, сидящая с глубоким вырезом декольте, убаюкивает моего сына на своей оголенной груди! Это недопустимо! Для меня это была неприятная и мерзкая картина. Мы попрощались», — рассказала возмущенная Илона.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1778780823710261893_27148639"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Лишь недавно девушка смогла найти няню, которая полностью ее устраивает и следит за ее маленьким сыном. «Алексу безумно с ней интересно и она супер активная. Вот что значит занятия спортом всю жизнь, а не отъедать пятую точку и ныть все время. И я нашла вторую сменную няню, ей я тоже довольна, Алекс без ума! Ура! Небеса послали нам спокойствие за нашего сына», — написала радостная Котелюх.
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