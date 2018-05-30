Возлюбленная олигарха Саркисова недовольна работой нянь

Молодая возлюбленная олигарха Саркисова Илона Котелюх успела родить своему избраннику двоих детей — почти два года назад на свет появился их сын Алекс, а недавно Илона родила дочку Глашу.

Сейчас девушка почти все свое время уделяет детям. Недавно девушка все же решила прибегнуть к услугам няни, которая помогала бы ей справляться с двумя детьми. В своем микроблоге Котелюх часто рассказывает о воспитании и первых успехах наследников, а недавно поделилась своим возмущением — девушка никак не может найти хорошую няню, которая бы правильно выполняла свою работу.

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Илона не хочет, чтобы няня часто прикасалась к ее маленькому сыну — она просила работниц, чтобы они просто присматривали за малышом, пока тот спит в кроватке или коляске.

«В один день, когда я ей сказала присмотреть за ним, пока он спит в коляске, я зашла к ним в комнату и увидела, как дама, сидящая с глубоким вырезом декольте, убаюкивает моего сына на своей оголенной груди! Это недопустимо! Для меня это была неприятная и мерзкая картина. Мы попрощались», — рассказала возмущенная Илона.

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Лишь недавно девушка смогла найти няню, которая полностью ее устраивает и следит за ее маленьким сыном. «Алексу безумно с ней интересно и она супер активная. Вот что значит занятия спортом всю жизнь, а не отъедать пятую точку и ныть все время. И я нашла вторую сменную няню, ей я тоже довольна, Алекс без ума! Ура! Небеса послали нам спокойствие за нашего сына», — написала радостная Котелюх.