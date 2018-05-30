Травим сами себя. Продукция местных производителей не отвечает нормам

За последний месяц специалисты регионального Россельхознадзора находили следы антибиотиков в мясе птицы нагайбакского производителя, а бактерии кишечной палочки в мясе челябинской компании ООО «Мясное раздолье», которая занималась поставками в один из детских садов Копейска. При этом в открытых источниках указано, что данный производитель имеет контракты с больницами, школами и заводами по всей области. Анаэробные микроорганизмы и клостридии были обнаружены в колбасе, произведённой в Челябинске и опять же в рамках госконтракта поставленной в детский дом-интернат Свердловской области.

Закрыто целое производство: холодный цех и цех по производству мясных полуфабрикатов в одном из челябинских гипермаркетов известной сети «Лента» . Обнаруженная в салатах сальмонелла стала причиной серьёзного отравления у 18 человек.

В конце мая «Роскачество» сообщил, что челябинское масло под торговыми марками «Сулимовское», «Сулимовское „Башкирское“» и «Крестьянское из Башкирии», фальсифицировано, в нем обнаружены растительные жиры. Да и в целом мониторинг рынка молочной продукции показал, что каждая четвёртая проба (21 проба из отобранных 78) местных молока, масла, кефира, сыра и творога, не соответствует требованиям и небезопасна.

В продукции находят крахмал и растительные жиры, сухое молоко и дрожжи, патогенные микроорганизмы.

Все не лучшее — детям

Такая ситуация складывается ежегодно. «В 2017 году в рамках плановых проверок произведён отбор и направлено в лаборатории 981 проба продукции животного происхождения, — рассказывает госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Управление Россельхознадзора по Челябинской области Елена Савельева . — В том числе молоко сырое (96, из них 21 не соответствуют требованиям), молочная продукция (143, из них 23 не соответствует требованиям ГОСТ по жирно-кислотному составу). И большинство несоответствий требованиям качества и безопасности мы находим в пробах, взятых в учреждениях социальной сферы».

«Если посмотреть перечень тех организаций, у которых в ходе проверок выявлены нарушения, знакомых марок и фирм мы не встретим (Уральский маслозавод «Меркурий», «Молпроект», «Афанасьевский маслозавод» и т.д.), — продолжает заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский . — Эти организации специализируются на участии в торгах, естественно, они используют продукцию и фальсифицированную, и не отвечающую требованиям безопасности. Потому что основной критерий при отборе продукции по закупкам и контрактам в школах, больницах и детских садах — это цена. Кто предложит меньшую цену — тот и выиграл торги! И на это повлиять мы никак не можем, хотя периодически просим и Заксобрание и федеральный Минсельхоз включить в необходимые критерии отбора качественные показатели».

Эксперты сходятся в одном: чем крупнее поставщик и переработчик, тем строже контроль качества за поставщиками и на самом производстве. А потому крайне важно при выборе продуктов в магазине смотреть не на торговую марку, а обращать внимание на производителя.