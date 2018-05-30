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Мария Кожевникова ответила хейтерам, обвинившим ее в пристрастии к алкоголю
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Мария Кожевникова ответила хейтерам, обвинившим ее в пристрастии к алкоголю 

Журнал ОК! 1 час назад
Мария Кожевникова не только работает сутки напролет, но и не прочь повеселиться. В ее Инстаграм можно увидеть видео, на которых актриса танцует, задорно смеется и сияет от счастья. Однако некоторым интернет-пользователям кажется, что причина отличного настроения Марии кроется в внушительном количестве выпитого спиртного. В комментариях к постам хейтеры обвиняют многодетную маму в неподобающем поведении и беззаботности. Наконец, Мария решила дать отпор недоброжелателям. В своем микроблоге она опубликовала мудрый пост, в котором развеяла слухи.
Дорогие, в который раз читаю, если я танцую, вечером слушаю любимую музыку, смеюсь, то у многих сразу есть диагноз моего поведения — алкоголь. Конечно, люди судят по себе, но мне для всего выше перечисленного допинг не нужен! Мне для радости необходимо лишь здоровье всех близких и родных, ну и бонусом солнышко! Я люблю его тёплое касание, люблю его яркое сияние… Я люблю тебя жизнь и спасибо Господу за этот прекрасный мир, который возможно построить в своей голове!
Мария Кожевникова
Мария также добавила, что не употребляет алкоголь даже в праздники, а у ее супруга и вовсе аллергия на подобного рода напитки, которая передается из поколения в поколение.
Напомним, что Мария замужем за Евгением Васильевым с 2013 года. Пара воспитывает троих сыновей: 4-летнего Ивана, 3-летнего Максима и семимесячного малыша, имя которого еще не объявлено.
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