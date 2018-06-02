Мария Кожевникова рассказала об алкоголизме

Актриса решила окончательно распрощаться с хейтерами, которые видят в ее танцах или веселом времяпрепровождении иной подтекст. Мария призналась, что ей крайне неприятно читать домыслы о состоянии алкогольного опьянения, когда она выкладывает в сеть ролики о том, как проводит свободное время.

Молодая женщина рассказала об отсутствии необходимости подобной мотивации или допинга. Кожевникова пребывает в хорошем расположении духа каждый раз, когда в ее семье все хорошо, и никто не болеет. Для особо интересующихся Мария добавила, что алкоголь не пьет, поэтому ей нелегко дается даже глоток вина на праздники. У супруга актрисы на спиртное аллергия, которая передалась ему от предков. Кожевникова считает, что в этом плане очень повезло ей самой и ее будущим невесткам, поскольку сыновья, возможно, тоже унаследовали эту особенность.

Читатели блога позавидовали Марии: «Вот бы всем такую аллергию. Или прививку придумали бы от алкоголизма. Сколько несчастий бы не случилось».