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Конфликт между Аленой Водонаевой и Верой Брежневойразгорелся с новой силой: теперь речь о «неравном браке»
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Конфликт между Аленой Водонаевой и Верой Брежневойразгорелся с новой силой: теперь речь о «неравном браке» 

FashionTime 59 минут назад
Фото: FashionTime
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева вновь публикует в Инстаграм выпады в адрес певицы Веры Брежневой. Напомним, конфликт начался с публикации Водонаевой о том, как молодые певицы уводят мужей из семей. После этого Брежнева, ставшая женой продюсера трио «ВИА-гра», заблокировала автора поста в своем микроблоге в Инстаграме. Водонаева тогда отметила, что совершенно не имела в виду Брежневу и не хотела ее обидеть. Однако певица оставила этот комментарий без внимания.
Вера Брежнева. Алена Водонаева
И с тех пор Водонаева периодически отпускает колкости в адрес певицы, разумеется, без упоминания имен. К примеру, прокомментировала одну из фотографий Брежневой:
Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя, светлая, честная.
Даже в публикации про музыкальное увлечение своего сына Алена Водонаева вставляет шпильки, которые отлично понимают те, кто невольно следит за развитием конфликта звезд шоу-бизнеса.
Привязались к нему эти Небоскрёбы. Как банный лист к заднице, как профурсетки к богатым старикам и продюсерам, как халва к зубам.
Отметим, что Вера Брежнева не комментирует ни одно из сообщений Алены Водонаевой.
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