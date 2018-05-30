Конфликт между Аленой Водонаевой и Верой Брежневойразгорелся с новой силой: теперь речь о «неравном браке»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева вновь публикует в Инстаграм выпады в адрес певицы Веры Брежневой . Напомним, конфликт начался с публикации Водонаевой о том, как молодые певицы уводят мужей из семей. После этого Брежнева, ставшая женой продюсера трио «ВИА-гра», заблокировала автора поста в своем микроблоге в Инстаграме. Водонаева тогда отметила, что совершенно не имела в виду Брежневу и не хотела ее обидеть. Однако певица оставила этот комментарий без внимания.

Вера Брежнева. Алена Водонаева

И с тех пор Водонаева периодически отпускает колкости в адрес певицы, разумеется, без упоминания имен. К примеру, прокомментировала одну из фотографий Брежневой:

Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А с одним аж живет. Искренняя, светлая, честная.

Даже в публикации про музыкальное увлечение своего сына Алена Водонаева вставляет шпильки, которые отлично понимают те, кто невольно следит за развитием конфликта звезд шоу-бизнеса.

Привязались к нему эти Небоскрёбы. Как банный лист к заднице, как профурсетки к богатым старикам и продюсерам, как халва к зубам.

Отметим, что Вера Брежнева не комментирует ни одно из сообщений Алены Водонаевой.