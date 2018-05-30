Спецпроект «ВоБлаго» — «крокодиловые» сапоги, ползунки от Dior, погремушки из бересты, или что продают в благотворительном магазине?

Им помогают ребятишки и старушки, заслуженные артисты и уборщицы, а они в свою очередь помогают многодетным малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам. Благотворительный магазин «Воблаго» имеет уже две точки в городе: там готовы принять в дар и продать практически все что угодно, а вырученные деньги потратить на добрые дела.

Что же туда несут? Авторские украшения, антиквариат, одежду, игрушки, технику, книги, сувениры, посуду и все это потом продают по смешным ценам. «Хорошие новости» заинтересовались, а какие диковинки можно там откопать, и отправились на «экскурсию». Нашим гидом стала Светлана Тутарова — директор благотворительного магазина.

Самодельный Пиноккио

Все, что известно из биографии этого деревянного мальчугана, —он сделан в Германии, причем не на фабрике, а вручную. Ему бы в театре марионеток выступать. Недавно куклу принес в магазин некий господин в фетровой шляпе.

Прикид «от Кутюр»

Сложно поверить, но здесь встречается и брендовая одежда. Например, мужской костюм от Boss. По словам Светланы его пожертвовал местный депутат, пожелавший остаться неизвестным. Из той же серии есть еще и ползунки от Dior. Это уже немного смешно — ползунки от Dior. Настоящие! — уверяют в магазине. И всего за пару сотен рублей.

Норки и крокодилы

Бывало в истории магазина и такое: норковые шубы и сапоги из крокодиловой кожи! Конечно, дорогие вещи и двух дней не пролежали, так что запечатлеть их не удалось.

Принесла богатый наряд некая женщина, скромная — подчеркивают в магазине — сказала, что ей это ни к чему.

Кстати, по словам Светланы, некоторые дамы отвозят в магазин чуть ли не весь свой гардероб.

— Однажды состоятельная женщина, переезжавшая из одной квартиры в другую, принесла 20 огромных мешков качественной одежды. Она тогда нас спасла. Была зима, мы только открыли второе помещение, а на тот момент на нашем этаже никого не было. Надо было внимание людей привлечь, а у нас одни летние вещи! И тут она с целым гардеробом. Так и народ пошел, увидев, что вещи хорошие. В общем-то выручку на месяц она нам сделала и помогла подняться.

А вот кто-то снес в магазин забавные часы с символикой партии Жириновского: то ли владелец пересмотрел свои политические взгляды, то ли их ему подарили. Тем не менее наручные часы с символикой либерал-демократов ждут идейного хозяина.

Погремушка-крест

Еще одна странность — погремушка из бересты в виде креста. «Ничего в этом богохульного нет», — уверяют сотрудники магазина, — «Всего лишь необычная ведь, сделанная в фольклорных традициях».

Робот-немец

Этот робот шпарит на немецком как на родном. Точнее без «как»: его действительно привезли из Германии знакомые директора. Умеет шевелить глазами и руками и что-то лопочет.

Раритетная книга

Сейчас, пожалуй, не то что в книжном, у букиниста-то такую книгу не найдешь. Она выпущена в 1988 году, а внутри — чудеса: завораживающие иллюстрации, объемные, а сама книга состоит не из обычных страниц, а может расклыдываться звездочкой на 360 градусов.

Советские ложки и литовские скатерти

Ретро-посуда попадает сюда нередко. Например, эти ложки родом из СССР, и они не простые, а — не золотые, конечно, — посеребренные. Целый комплект.

Еще один артефакт из советской ретро-серии — скатерти. Производство: Литовская СР, год не известен.

Индийская сумка с символом Челябинска

Сумка индийского происхождения для патриотов родного края. «Разбирающиеся люди оценят такую вещь: натуральная кожа, ручная работа. Видно, что трудился мастер. Она бы стоила тысяч семь, не меньше, у нас продается за 600 рублей», — говорят в магазине. Ее можно и в реконструкциях использовать.

— Вообще к нам часто обращаются реконструкторы. Чего они тут только не находят: ткани, платки, обувь, гольфы, чулки, подтяжки, — даже для реконструкции Бородинской битвы нашли кое-что, — рассказывает директор.

Подарочные открытки

Челябинск. Начало XX века. Такие наборы даже не продавались, получали их только в подарок. А сейчас — в продаже.

Самовар

Самовар этот, кстати, уже не первый, хотя по нынешним временам это диковинка.

Эксклюзивные картины

Здесь можно найти что-нибудь эксклюзивное для украшения интерьера, например, картины.

— Однажды один из челябинских художник принес шесть своих картин. Вообще многие деятели культуры периодически к нам заглядывают. Как-то заслуженная артистка России Наталья Александрова , виолончелистка челябинской филармонии, узнав о нас, отдала очень много дорогих и красивых вещей: сувениры, гастрольные чемоданы, мебель. Все это влет уходит. Мы ей даже благодарственное письмо вручили.

Медвежья семья

Фанаты мишек от такого точно придут в восторг: не один. не два, а целое семейство. Они, правда, «разных кровей», но в магазине уже сроднились.

Сюрреалистичные игрушки

Игрушки Анны Гедес по мотивам фотографий Анны Геддес. Известный фотограф мировой величины снимала малышей в костюмах животных и насекомых, а потом выпустила и серию игрушек. Некоторые их них и попали в «Во благо».

Кукла не продается

Эту мисс привезли со сломанными ногами: ее починили, приодели в вещи из ассортимента магазина и сделали, а потом манекен и вовсе приобрел статус талисмана. «Не продается» — неуверенно говорят в магазине, а потом вздыхают «За 1000 отдадим, наверное, ведь это помощь людям».

— Игрушки, а особенно куклы, частенько приносят бабушки: внуки-то вырастают. Но есть у нас пожилая женщина, которая сама увлечена собиранием кукол, некоторых из них дарит. Но особенно приятно, когда подключаются детки. У школьников в младших классах как-то учителя решили сделать итоговым годовым мероприятием не поход в кино, например, а благотворительную акцию. Вместе с родителями школьники собирали накопившиеся вещи, которые складируются дома, и отдали нам. Очень здорово получилось!

Награда от президента

Напоследок отметим, что благотворительному магазину помогают не только деньгами и вещами. Скажем, уборщица торгового центра, где базируется «ВоБлаго», периодически приносит плечики для одежды, которые целыми пакетами списывают крупные магазины. «А мы постоянно нуждаемся в вешалках: вещи-то надо размещать». А еще она как-то пришла, когда мы еще толком не обосновались, от чего руки не доходили вымыть стеклянные двери, запяпанные клеем от объявлений, и целый день оттирала дверь, мы ее даже не просили". Другая женщина вызвалась вязать одежду специально для «Во благо»: говорите, мол, что нужно, мне несложно. Посодействовать может действительно каждый: любую целую и пригодную вещь реально продать. Поразительно, но факт: даже трубу от пылесоса, которую, казалось бы, только и можно, что выбросить на помойку, и то удалось продать и добавить «копеечку» в фонд.

Напомним, что магазины «ВоБлаго» — часть большого благотворительного проекта, во главе которого стоит социальный приют «Берег», организованный священником Владимиром Панариным и его командой. Суть проекта в следующем: если женщине с ребенком или беременной некуда пойти, то она может прийти в «Берег», где ее приютят, помогут психологически, юридически и духовно. За несколько лет существования «Берег» помог сотням женщин с детьми. Чтобы их кормить, покупать подгузники, средства гигиены и оплачивать аренду квартир и коммунальные услуги и нужен магазин «ВоБлаго», выручка которого и составляет львиную долю дохода социального центра.

Такой вот проект. Присоединяйтесь к нему и спешите делать добро. Приносите свои вещи (целые), им будут рады.

Магазины находятся на ул. Артиллерийская, 100В ТК «DISCO», 1 этаж и на ул. Чайковского, 60 ТК «Чайка», 3 Этаж. Работают с 11:00 до 19:00 без выходных.

По вопросам можно обратиться к директору Светлане Тутаровой 8-906-87-07-286.