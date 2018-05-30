Как ухаживать за полостью рта: советы и рекомендации

Еще в Древнем Мире люди считали, что зубы — показатель здоровья человека. Во времена рабства хозяева выбирали себе прислуг не только по отличным физическим данным, но и по состоянию зубов. Такие рабы считались более сильными и здоровыми, а значит выносливыми и пригодными для выполнения разного рода работ. Сейчас же зубы больше играют эстетическую роль и показывают насколько ухожен и опрятен человек. Согласитесь, ведь приятно общаться с человеком, обладающим красивой улыбкой и свежим дыханием? Однако, к сожалению, не все люди приучены к гигиене в силу разных причин. Кому-то лень, а кто-то просто и не знает для чего нужно чистить зубы два раза в день, ведь у него же ничего не болит. МедикФорум решил задаться вопросом о том, как правильно ухаживать за полостью рта. Как много людей Вы знаете, которые чистят зубы только один раз? Пожалуй, у каждого из нас найдется такой наглядный пример из знакомых, которого перед сном, так и тянет что-нибудь покушать. А ведь во сне снижается выработка слюны и зубы ею не омываются, остатки пищи задерживаются в фиссурах и в межзубных промежутках. Среда в полости рта закисляется, активность микроорганизмов повышается, процесс выработки ферментов микроорганизмов усиливается. Что получаем в итоге — неприятный запах изо рта с утра и в худшем случае развитие начального кариеса. Роли гигиены полости рта отводится особое место в профилактике стоматологических заболеваний. Ведь как завещал Гиппократ: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». С этим высказыванием невозможно не согласиться. Соблюдая простые правила гигиены, Вы потратите меньше времени и денежных средств, чем на лечение. На сегодняшний день, хорошая, эстетическая пломба стоит дорого.

Средства по уходу за полостью рта, которые должны быть под рукой

Чтобы избежать проблем стоит пользоваться всеми возможными средствами по уходу за полостью рта. Их них можно выбрать те, которые подходят вам больше всего и составить из них свою собственную программу по уходу за ртом. В настоящий момент изобретено достаточно средств, которые позволят содержать полость рта в чистоте и избежать распространения вредных бактерий.

Зубная щетка. В настоящее время на стоматологическом рынке изобилие зубных щеток. Они различаются по: материалу, степени жесткости, числу рядов щетинок, величине рабочей поверхности, расположению щетинок, виду шейки. От классических до ультразвуковых. Специально выпускаются для детей и взрослых. Выбор огромен, и найти подходящую для Вас щетку не представляет сложности. Флоссы. По-другому называются зубными нитями. Предназначены для очищения контактных поверхностей зубов. Бывают вощеные и невощеные. Последние очищают поверхности зуба качественней, чем не покрытые воском. Вощеные же в свою очередь проникают в межзубные промежутки легче. Они различаются по: технике изготовления, толщине, материалу, также могут быть фиксированными на ручке или наматываться на пальцы. При использовании флоссов важно помнить, что при неосторожном движении можно травмировать десну. Ирригатор. Приспособление, предназначенное для очищения зубов, осуществляется при помощи воды под напором. Его преимущества состоят в том, что он удаляет остатки пищи в труднодоступных местах, и к тому же осуществляет массаж дёсен. Бывает портативный и стационарный, индивидуальный и семейный. Скребок. Немаловажное значение имеет очищение поверхности языка от налета и бактерий. Микроорганизмы имеют тенденцию скапливаться не только в зубных отложениях, но и между сосочками языка. Даже при тщательной чистке зубов неприятный запах может оставаться долгое время. Зубочистки. Представляют собой тонкие деревянные палочки с острыми концами. Еще в древности люди применяли примитивные зубочистки из щепок деревьев. В настоящее время от них стараются отказываться, так как ими можно легко травмировать десну, а также нарушить зубодесневое соединение, создав десневой карман. Жевательные резинки. Являются вспомогательным средством гигиены при отсутствии под рукой зубной щетки. Помогают избавиться не только от неприятного запаха, но и от пищевых остатков. Жевание резинки стимулирует работу слюнных желез, а вырабатываемая слюна в свою очередь омывает поверхности зубов от органического субстрата. Также происходит, пусть и не значительное, механическое очищение. Жевать их стоит не более 5-10 минут. Ополаскиватели. Бывают гигиенические и лечебные. Лечебные используются для лечения заболеваний слизистой оболочки, например при гингивите. Гигиенические используются, как заключительный этап в уходе за полостью рта для придания свежего дыхания.

Что будет, если пренебрегать правилами гигиены?

Последствия пренебрежения гигиеной полости рта могут быть очень опасными. Если не чистить рот достаточно качество и пренебрегать другими советами, то последствия не заставят себя ждать. Галитоз — неприятный запах изо рта. При ферментировании бактериями пищевых остатков происходит химическая реакция, в ходе которой выделяются соединения, придающие дурной запах.

Кариес — самое распространенное явление, которое представляет собой патологический процесс, приводящий к разрушению твердых тканей зуба, а именно эмали, дентина и цемента. Как появляется кариес? После приема пищи на поверхностях зубов остаются пищевые частички, которые в дальнейшем ферментируются микроорганизмами. В результате образуются кислоты, приводящие к деминерализации эмали. В образовавшемся дефекте еще усиленней начинает скапливаться пища. А чем больше органического субстрата, тем больше микроорганизмов. В дальнейшем кариозный процесс проникает вглубь и затрагивает уже дентин. Кариес цемента возникает редко, но если возникает, то чаще всего вместе с пришеечным в области эмалево-цементной границы. Пульпит — воспаление сосудисто-нервного пучка, отвечающего за трофику и чувствительность зуба. Является вытекающим последствием кариеса, возникает при проникновении патогенных микроорганизмов из кариозной полости в полость зуба, где находится пульпа. Если запустить и этот процесс, то пульпит может перерасти в периодонтит, и здесь уже будет стоять вопрос возможно и об удалении зуба. Гингивит — воспалительный процесс, протекающий в слизистой оболочке десен. Характеризуется покраснением, отечностью и кровоточивостью при чистке зубов или приеме пищи. Причиной возникновения служит зубной налет или зубной камень. Колонии микроорганизмов, присутствующие в них, выделяют токсины, и это приводит к постоянному раздражению слизистой. Зубные отложения. После приема пищи, как физиологический процесс, на зубах в ретенционных местах образуются зубные бляшки, невидимые невооруженному глазу. Удаляются при помощи полосканий или механической чистки зубов. Если чистить зубы нерегулярно, зубные бляшки начинают сливаться и образуется мягкий зубной налет, чаще всего пигментированный. Снять полосканиями его невозможно, здесь поможет только механическая чистка. При несоблюдении туалета зубов мягкий зубной налет начинает обызвествляться и образуется твердый зубной камень — наддесневой и поддесневой. Снять его можно только при помощи профессиональной чистки.

Пародонтит — воспаление пародонта — тканей, окружающих зуб. Сюда входят: цемент зуба, десна, периодонт, костная ткань. При пародонтите происходит разрушение межзубных перегородок, и зубы становятся менее устойчивыми в альвеоле. Причиной может служить зубной камень, как поддесневой, так и наддесневой. По мере нарастания он оттесняет круговую связку зуба и связь цемента и костных стенок альвеолы нарушается, таким образом формируется пародонтальный карман.

Рекомендации по поддержанию здоровья полости рта Чистить зубы необходимо 2 раза в день: утром и вечером перед сном.

Не стоит забывать чистить язык, чаще всего он и является источником неприятного запаха.

После приема пищи желательно ополаскивать рот водой.

Не пренебрегать использованием флоссов. Не всегда зубная щетка может проникнуть в межзубные промежутки. А постоянное застревание в них пищи может рано или поздно привести к контактному кариесу.

Необходимо вовремя лечить кариозные зубы и проводить профессиональную чистку. Чем раньше, тем лучше.

2 раза в год посещать стоматолога.

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