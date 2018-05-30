Как построить рубленый дом: все этапы от заказа до отделки

Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»).

Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ.

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

Место и время строительства

Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.

В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.

Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён»

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.

Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2%, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»

Как снять кору

Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.

В результате остругивания ствол становится гладким, и в дальнейшем его легко будет отшлифовать ленточной или эксцентриковой машинкой. Фото: Владимир Григорьев /Burda Media (3)

При окорке лопатой или скобелем мелкие неровности сохраняются — такие брёвна легче брашировать нейлоновой щёткой, чтобы проявить текстуру дерева

Окорка скобелем

Как проконтролировать сборку сруба

И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

Антисептирование древесины

Льноджутовый канат можно использовать для защиты уплотнителя от птиц и ветра, а также для придания швам декоративности. Фото: «Русский Лён»

Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

Величина зазоров в угловых замках и между венцами

Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Крепление нагелями

Лопатка. Фото: «Элесор»

Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.

Установка столбов

Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.

Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Крепление балок перекрытий

При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.

При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Монтаж стропил и фронтонов

Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.

На современной сборочной площадке в основном работают бензопилами. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Но для разметки пазов используют традиционный инструмент — так называемую черту

После предварительной зарезки чаши осуществляют «примерку»

И окончательно подгоняют соединение, добиваясь минимальной величины зазора

Типичные ошибки при сборке сруба

Неправильный выбор радиу­са лунного паза. Он должен составлять около 95% радиуса бревна. Если эта величина будет больше, то после усадки швы раскроются и будут продуваться. А если меньше, то бревно может треснуть.

Прокладка коммуникаций без учёта усадки сруба; при этом возможно передавливание труб и кабелей брёвнами.

«Завал» углов и использование вместо нагелей реб­ристых арматурных штырей, что ведёт к зависанию венцов.

Установка каркасных перегородок без зазоров над ними, монтаж стоек без винтовых компенсаторов усадки.

Пристройка крыльца или веранды на столбчатом фундаменте. Необходимо заранее сделать выпуски брёвен, а в качестве опор лучше выбрать винтовые или буровые сваи.

Работы после строительства

Защитные составы различаются по свойствам. Одни обладают повышенной атмосферостойкостью. Фото: Neomid

Стены из свежеспиленного леса дают усадку до 5% от высоты в течение первых года-полутора после постройки. На протяжении этого периода дом нужно интенсивно проветривать и нельзя топить, но необходимо периодически посещать, чтобы следить за состоянием поверхности брёвен, величиной зазоров над проёмами, положением стропил, постепенно опускать винтовые опоры столбов.

Другие не меняют цвет древесины. Фото: Neomid

Затем стены требуется проконопатить пак­левым жгутом или узкой льноджутовой лентой; стоимость подобных работ, например, в Московском регионе сегодня стартует от 80 руб. за 1 пог. м с одной стороны. На этом этапе обычно выпиливают оставленные в проёмах целые брёвна и монтируют обсадные коробки, над которыми оставляют зазоры около 3% от высоты проёма, так как усадка сруба продолжается и по прошествии полутора лет. (Если делать окосячку при возведении стен, величина зазоров должна быть увеличена до 7% от высоты проёмов.)

Иногда в качестве уплотнителя используют мох сфагнум. Этот материал долговечен, но обходится намного дороже пакли. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Далее устанавливают окна и двери и постепенно начинают топить, причём первое время поддерживают в комнатах температуру не выше +10 °С. Начинать отделку можно, когда относительная влажность древесины снизится до 20%, но и тогда листовые основания под плитку монтируют на скользящую обрешётку.

Рубленный под старину дом немыслим без резных лобовых и ветровых досок, карнизов и наличников. Цена заказных элеменов с пропильной резьбой стартует от 600 руб. /пог. м. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Перед нанесением защитно-декоративного покрытия венцы можно отшлифовать; наиболее удобный инструмент для этого — эксцентриковая шлифмашина или «болгарка» с насадкой-щёткой.

Лакокрасочный состав нужно выбирать крайне тщательно, ведь в случае ошибки придётся заново сооружать леса и шлифовать брёвна. При окраске пропитывают и валики пакли в швах.

При конструировании крыши с самцовыми фронтонами важно исключить перекос стропил и зависание брёвен в результате усадки. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Выбор сечения и шага стропил зависит от наклона скатов и снеговых нагрузок

Балки круглого сечения крепят врубкой в стены

Фронтонные свесы опирают на консольные выпуски прогонов

Какой угол краше?

Третьи не только анти-септируют, но и препятствуют возгоранию. Фото: «Норт»

Существует более десятка угловых соединений бревенчатых стен, но в основном применяют рубку в «обло» (она же — «в чашу», с остатком) и «в лапу» (без остатка). Преимущества первого способа — эстетичный облик в духе традиций деревянного зодчества, а также хорошая защита утеплителя и замковой части бревна от влаги, особенно если чаша направлена вниз (этот способ называется «в охлоп»). Что касается рубки «в лапу», то она позволяет сэкономить 5–10% лесоматериала, но обычно угол приходится обшивать тёсом для защиты от влаги. Снизить риск продувания и сделать соединения прочнее помогут расположенные по оси бревна шпонка или гребень («курдюк»), которые выполняют в соединениях как с остатком, так и без.

Варианты рубки углов: «в седло» (угол этого типа также называют канадским). Фото: GoodHome

«В лапу». Фото: «Бежецкие срубы»

«В чашу». Зазоры в углах, как правило, получаются чуть шире, чем в продольном сопряжении венцов, и впоследствии их требуется более тщательно конопатить. Фото: «Стройфора»

Более сложные варианты — норвежский, канадский, «в крюк» — применяются при возведении домов класса премиум из карельской сосны, кедра и лиственницы. Для декоративных и хозяйственных построек сегодня иногда используют старинную рубку «в столб» и «в режь» (с просветами между брёвнами), а для бань — «в погон» и «пахтой» (с чередованием толстых и тонких стволов).

Фигурно опиленные и зубчатые выпуски в углах и перерубах помогают стилизовать постройку под старину, придать ей романтичный облик. Фото: «Артель Данила, Макар и братья»

Одна из основных проблем при строительстве бревенчатого дома — уплотнение межвенцовых швов. Величина зазоров может быть довольно большой, ведь идеально подогнать венцы или сдавить их между собой невозможно, к тому же дерево коробится при перепадах влажности. Продувание рубленых стен предотвратит уплотнитель, способный многократно расширяться и сжиматься, заполняя собой меняющиеся в размерах зазоры, например лента на основе полиэфирного волокна. Толщина такого материала составляет 20 мм. Его легко сжать до 1 мм, но после сжатия он восстанавливается на 100%. При этом лента отлично изолирует тепло, не подвержена гниению и обладает хорошей паропроницаемостью.

Наталья Лапшина

Директор по продажам компании «ФСМ Грин Плэнэт»

Сравнение лесоматериалов разных пород

Порода дерева

Сосна обыкновенная

Лиственница

Карельская сухостойная сосна

Кедр (сосна кедровая)

Свойства древесины

Светлая, почти белая, обладает низкой плотностью, на стволах обычно много мелких сучков, без обработки антисептиком довольно быстро темнеет

Очень похожа на еловую, но имеет более выраженную фактуру (с вплетением желтоватых волокон), смолиста, потому несколько менее подвержена гниению

Поверхность брёвен из этого дерева со временем приобретает серебристо-серый оттенок. Древесина лиственницы существенно плотнее сосновой и не нуждается в антисептировании

Имеет сероватую поверхность и насыщенно-жёлтую ядровую часть. Обладает высокой плотностью и устойчива к воздействию грибка

Золотисто-коричневая, умеренно стойкая к гниению, с сильным хвойным ароматом, который долго сохраняется в построенном доме

Цена, руб. /м3 От 6500

От 9 000 От 14 000 От 22 000 От 21 000