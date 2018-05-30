Глава Роспотребнадзора считает, что пожилых людей необходимо учить правильному питанию

МОСКВА, 30 мая. / ТАСС /. Старшее поколение необходимо учить принципам правильного питания, заявила в среду в своем выступлении на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова

"Сегодняшняя тема — нужно научить людей третьего возраста, старших людей, правильно питаться, и из огромного ассортимента, который сегодня нам предложен, нужно выбрать те продукты, которые нам полезны, и правильно контролировать соотношение употребления этих продуктов с состоянием здоровья", — сказала она.