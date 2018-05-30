Глава Роспотребнадзора считает, что пожилых людей необходимо учить правильному питанию 

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Старшее поколение необходимо учить принципам правильного питания, заявила в среду в своем выступлении на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
"Сегодняшняя тема — нужно научить людей третьего возраста, старших людей, правильно питаться, и из огромного ассортимента, который сегодня нам предложен, нужно выбрать те продукты, которые нам полезны, и правильно контролировать соотношение употребления этих продуктов с состоянием здоровья", — сказала она.
XII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» проходит с 30 мая по 1 июня 2018 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Инициатором форума выступает Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Форум проходит при поддержке правительства Москвы.