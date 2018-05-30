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В ГУМе состоится традиционный День мороженого с участием знаменитостей
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В ГУМе состоится традиционный День мороженого с участием знаменитостей 

Журнал ОК! 31 минуту назад
В этом году День мороженого приурочен празднованию Международного дня защиты детей. По этому случаю 1 июня с 10:00 до 22:00 известные музыканты, актеры, певцы, телеведущие, любимые всеми спортсмены и попечители фонда «Я есть!» примерят на себя одну из самых замечательных профессий в мире — в роли мороженщиков у фонтана они будут продавать знаменитое лакомство по специальной цене 25 рублей за порцию.
Специально ко Дню мороженого ГУМ заготовит более 130 000 порций, которые будут ждать своих поклонников. Вырученные средства будут потрачены на программы благотворительного фонда «Я есть!», созданного актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой, по изменению отношения общества к особенным детям и реализацию проекта.
Егор Бероев
Днем рождения знаменитого мороженого можно считать 3 июля 1954 года, когда после реконструкции магазина в 1953 году был издан приказ о продаже лакомства на территории главного универсального. ГОСТ на мороженое был самым жестким в мире и требовал исключительно натуральных продуктов.
Несмотря на то, что многие процессы производства автоматизировались, ГУМовское мороженое по-прежнему делают вручную — технология не изменилась. Шоколад, черника, клубника — все натуральное, без консервантов и красителей: ведь производство маленькое и рассчитано только на ГУМ.
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