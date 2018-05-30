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Джеки Чан отказался от дочери из-за ее нетрадиционной ориентации
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Джеки Чан отказался от дочери из-за ее нетрадиционной ориентации 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Внебрачная дочь знаменитого китайского актера Джеки Чана заявила, что осталась без материальной поддержки родителей, которые не приняли ее нетрадиционную сексуальную ориентацию. Девушка вынуждена ночевать под мостом.
Этта В Чжолинь опубликовала на видеохостинге youtube ролик, в котором рассказала о своих злоключениях. По ее словам, она вместе со своей подругой вынуждена ночевать под мостом, так как их выгнал из дома ее знаменитый отец. «Мы были бездомными в течение месяца из-за родителей-гомофобов. Мы спали под мостом и делали еще много таких вещей», — говорит девушка.
Она призналась, что за последнее время им не смогли помочь полиция, различные центры поддержки ЛГБТ-сообщества и даже в приюты для бездомных. Помощь от последних она и ее подруга не стали принимать, так как им пришлось бы разделиться.
На просторах интернета В Чжолинь также не нашла поддержки. Под ее видеообращением пользователи Сети удивились, почему 18-летняя девушка и ее 30-летняя подруга не могут найти себе работу, а вместо этого находят время записать видео, сидя в обустроенной комнате с выходом в интернет.
Отменим, Этта В Чжолинь является внебрачной дочерью Джеки Чана, которую артист так и не признал. Отказался он комментировать и каминг-аут, девушки — впервые она заявила о своей ориентации осенью 2017 года в соцсетях.
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