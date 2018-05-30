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В Адыгее от укусов клещей пострадали более 500 человек
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В Адыгее от укусов клещей пострадали более 500 человек 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
«По состоянию на 28 мая 2018 года в медицинские организации обратились 572 пострадавших от укусов клещей, в том числе 187 детей. Укусы клещами зарегистрированы во всех административных территориях республики», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Адыгее.
Исследованы на наличие возбудителей арбовирусных инфекций 402 клеща: в 5 случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза, в 7 случаях — ГАЧ.
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея информирует, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передаваемых клещами, в данный период времени остаются: проведение покоса сорной растительности на прилегающих территориях организации, учреждений, предприятий, индивидуальная защита людей, в т.ч. соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, одежды светлых тонов, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.
Неспецифическая профилактика включаетприменение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства–репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.
Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге в сезон активности клещей, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
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