Натали Портман расстроила поклонников своим несуразным нарядом

Миниатюрная красавица Натали Портман — одна из самых талантливых актрис современного Голливуда и очень образованная женщина. 36-летняя знаменитость успела не только получить заветную для всех актеров статуэтку Оскара, но и с блеском окончить Гарвардский университет . Единственное, в чем звезда не сильна, так это выбор гардероба.

Известно, что многие американские знаменитости, которые начинают карьеру еще в юном возрасте, крайне редко получают полное начальное образование. Стоит ли в этом случае вспоминать о дипломе колледжа и тем более университета. Однако далеко не все звезды шоу-бизнеса халатно относятся к всестороннему развитию своей личности.

Очаровательная актриса Натали Портман, которая уверенным шагом вошла в мир большого кино в весьма нежном возрасте, помимо успешной карьеры в Голливуде имеет за плечами диплом одного из самых престижных университетов мира. Кинодива окончила Гарвард в 2003 году и является специалистом в области психологии. Трудно сказать, с какой целью Натали училась именно на этом курсе, но опыт ей, очевидно, пригодился для ряда сложных психологических ролей.

И вот на днях актриса приехала в свой ВУЗ, чтобы выступить с речью на фестивале музыки и кино Boston Calling Film and Music Festival. Для возвращения в родные стены Натали выбрала довольно неожиданный образ. На девушке красовались светлые брюки с ярким цветочным принтом, дополненные серым кашемировым свитером и открытыми черными босоножками с объемными бантами. Отсутствие укладки и очень легкий макияж озадачили поклонников черного лебедя еще больше, чем весь ее «домашний» стиль.

«Не понимаю, почему нельзя было одеться нормально» «Боже, какой нелепый вид! Еще чашку какао в руки, книжку под мышки и на диван, но никак не в свет» «Полная безвкусица. Умная женщина, но вечно что как напялит» «Полный провал. Брюки-занавески, бабушкин свитер и обувь родом из 90-х» «Одинокая кошатница ищет спутника жизни… И верить после этого, что она счастлива в браке!» «Молодая, а выглядит как пенсионерка» «Такая красивая. Наняла бы стилиста что ли, раз сама не умеет одеваться» «Это пижамные штаны? Плюс домашние тапочки. Крутой вид для встречи со своими бывшими преподавателями»

Стоит отметить, что после рождения второго ребенка стиль Натали всерьез стал беспокоить ее поклонников. Кажется, что актриса попросту разучилась ухаживать за собой и выбирать вещи для элементарной прогулки с детьми.