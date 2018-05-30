Как выбирать обувь при плоскостопии?

Более или менее выраженное плоскостопие наблюдается у каждого пятого жителя земного шара, арка свода стопы у этих людей лишена естественных выпуклостей. В большинстве случаев плоскостопие наблюдается в детском возрасте и проходит по мере взросления, но так происходит не всегда. Во взрослом возрасте плоскостопие является настоящей проблемой, оно вызывает дискомфорт и даже боли.

Для того, чтобы плоскостопие не мешало безболезненно бегать и ходить, нужно обзавестись подходящей обувью. Качественные специализированные модели позволяют забыть о плоскостопии и быть активным. Ниже приведены четыре рекомендации по выбору обуви при плоскостопии.

Наличие супинатора

При плоскостопии необходима обувь с искусственной аркой, она будет выполнять функции естественных изгибов — поддерживать стопу и не допускать ее ударов о землю. Использование обуви без хорошего супинатора приводит к повреждению сухожилий, искусственная арка способствует равномерному распределению нагрузки и смягчает удар при каждом шаге. Смягчение удара предотвращает повреждения мышц и сухожилий стопы, вероятность получить травму при повседневной активности сводится до нуля.

Использование ортопедической обуви

При сильно выраженном плоскостопии искусственная арка уже не поможет, необходима ортопедическая обувь. Такие модели, как правило, снабжены жестким каблуком и стойками, механизмом фиксации пятки и полной поддержки стопы. Не любая ортопедическая обувь будет удобной, наличие плоскостопия затрудняет выбор.

Поэтому перед тем, как купить понравившуюся пару, нужно походить в ней хотя бы несколько минут.

Высокая устойчивость

Главной проблемой людей с плоскостопием является неустойчивость постановки стопы, как правило, при ходьбе их стопы заваливаются внутрь, что становится причиной дискомфорта и болей в коленях. Если ты замечал у себя такие признаки, значит нужно обратить внимание на степень устойчивости своей повседневной обуви. Пара обуви с хорошей устойчивостью снижает неудобство и обеспечивает амортизацию. Устойчивость обуви — это один из главных критериев для людей с плоскостопием.

Контроль за движениями ног Еще один обязательный пункт при выборе обуви для человека с плоскостопием — это подконтрольность всех движений ног. Это особенно важно для людей с чрезмерной пронацией стопы, которые ведут активный образ жизни, много ходят и бегают. Главное, чтобы при ходьбе лодыжки сохраняли прямое положение при ходьбе. Как правило, такие модели отличаются высокой плотностью, их нужно выбирать людям с сильно выраженной пронацией, они получат полный контроль над каждым движением. Если плоскостопие менее выражено, то вполне подойдет обычная обувь с качественным супинатором.

При плоскостопии перед покупкой обуви важно изучить отзывы покупателей о выбранной модели, но они не дадут полной объективности. Принять окончательное решение о покупке можно только обстоятельной примерки, когда ты будешь полностью уверен, что эта обувь будет для тебя удобной.

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