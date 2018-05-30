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Разочарованная в мужчинах Началова переключилась на дочь
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Разочарованная в мужчинах Началова переключилась на дочь 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: Дни.ру
Незамужняя певица Юлия Началова не торопится искать вторую половинку. Все свободное время исполнительница посвящает дочери Вере.
Мама Началовой Таисия Николаевна рассказала журналистам о личной жизни наследницы. Женщина поведала, что после расставания с хоккеистом Александром Фроловым Юлия впала в депрессию. Близкие как могли поддерживали звезду, однако это мало помогало.
Со временем Началова приободрилась и, казалось бы, отошла, но только теперь не хочет заводить новые отношения с мужчинами. На всех светских мероприятиях она появляется в одиночестве.
"Мы не настаиваем на том, чтобы Юля вышла замуж! И даже разговоров на эту тему с ней не ведем. В ее возрасте уже не нужно прислушиваться к нам. По-нашему с отцом разумению, ее избранник должен быть ее ровесником. Мы с папой Юли тоже одного возраста и живем 36 лет вместе", — продолжает Таисия Николаевна.
По словам матери артистки Юлия сконцентрировалась на дочери Вере. Началова всерьез настроилась помочь талантливой наследнице построить карьеру артистки.
Отец девочки футболист Евгений Алдонин поддерживает стремления Юлии и Веры. Они практически каждый день созваниваются, спортсмен постоянно интересуется успехами девочки в школе и посещает все выступления дочери. «Мы, кстати, очень дружим с его мамой. А как же? Мы же родные люди!», — отметила бабушка Веры.
По словам Таисии Николаевны ее внучка унаследовала лучшее от своей знаменитой мамы. «Она похожа на Юлю. Та была очень заводной и веселой. Работоспособность у дочери проявилась рано… В два года мы услышали, что Юля неплохо интонирует, и сразу решили развивать талант. Но в том возрасте никто не задумывался, что она станет певицей. Она привыкла трудиться, поэтому добилась результата!», — рассказала женщина изданию ProZvezd.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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