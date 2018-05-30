6 не самых очевидных признаков того, что он козел

Он выбирает бар поближе к своему дому

Да, это может быть вполне милое заведение, но он совершенно не берет в расчет тот факт, что вам до места встречи придется тащиться через полгорода. Зато ему достаточно спуститься на первый этаж и пройти 100 метров. Нет, он делает это не для того, чтобы после ужина сразу же пригласить вас в гости (хотя, это тоже вариант). И даже не из-за 30-процентной скидки. Просто ему так удобно. Удобно ли вам? — Да какая разница?

Он говорит слишком много комплиментов

Женщины, может, и любят ушами, но иногда случается передоз. Конечно, приятно, когда мужчина говорит нам о том, какие мы красивые и прекрасные, но если это происходит раз в 5 минут, есть повод задуматься: а не пудрит ли он вам мозги? Возможно, парень напротив просто хочет усыпить вашу бдительность и сделать так, чтобы вы воспринимали его исключительно как во всех смыслах положительного человека. Но стоит ему добиться от вас того, чего он хочет, как маска моментально спадет. В общем, следите за тем, чтобы лапша на ушах не превращалась в спагетти.

Он оставляет очень щедрые чаевые

При этом, ни «Порше», ни яхты поблизости замечено не было. Возможно, он суперщедрый парень, а возможно — нарцисс и понтовщик, который таким вот образом самоутверждается и пускает вам пыль в глаза.

Он плохо говорит о своем начальнике

Причем, делает это постоянно. Да, плохие дни бывают у всех, но если своего босса он никогда не называет иначе, чем «козел», то козел здесь, возможно, кое-кто другой. Человек, который постоянно фокусируется на негативе, не достоен того, чтобы вы тратили на него свое время.

Он заказывает только шоты

И призывает вас делать то же самое. Возможно, он годится на то, чтобы выпить, но строить серьезные отношения с таким парнем мы не советуем: психологи уверяют, что пристрастие к крепким коктейлям, которые выпиваются залпом, говорит о внутренней неготовности остепениться. Конечно, это всего лишь мнение психологов (и не факт, что если он пьет пиво, то он не козел), но кто может гарантировать абсолютную неправоту британских ученых?

Он слишком спокоен

На первом свидании все немного нервничают, и мужчины не исключение. Если ваш потенциальный избранник невозмутим как статуя, то можно допустить, что ваше свидание — для него пятое за сегодня. Ну или он просто слишком самоуверенный тип, что тоже не вполне круто.