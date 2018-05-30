Подписчики «АиФ» из Казани выиграли водонагреватель

Жительница Казани Любовь Рождественская с мужем подписались на « АиФ » и выиграли водонагреватель.

«АиФ» мы выписываем около 15 лет и ни за что не изменим нашей любимой газете, — рассказывает Любовь Рождественская. — На её страницах информацию излагают объективно, никакой желтизны. Всё честно и ненавязчиво. Обо всём пишут понятно, хоть о политике, хоть о здоровье. Насущные темы поднимают в «Вопросах-ответах».

«Меня волнует тема противостояния НАТО , финансовое положение Вооружённых сил, — говорит муж читательницы Александр Ерёмин . — Газета даёт полную картину о внешнеэкономическом, социально-экономическом положении России. Я с интересом читаю интервью с видными экономистами, политическими деятелями. Кстати, многие из них выписывают «АиФ», что говорит об уровне издания».

«Первым делом открываем вкладку «АиФ-Казань», — делится его супруга. — Злободневные материалы публикуют в рубриках «Эхо недели» и «Тема номера». Я как бывшая заведующая детсадом с интересом отслеживаю на страницах издания, как решается вопрос преподавания татарского языка детям. Любопытные задания дают в конкурсе «Казанские загадки». Благодаря этому конкурсу мы много нового узнали про наш город».

Александр Ерёмин работает преподавателем ОБЖ. «Я часто привожу ученикам факты из газеты, — отмечает он. — Она даёт много интересной информации и помогает мне в работе. Нравятся практические советы читателям, которые мы вырезаем и храним».

Наши постоянные читатели уже оформили подписку на второе полугодие. Кстати, в конкурсе подписчиков семья победила уже во второй раз. Несколько лет назад супруги выиграли сумку-тележку. В федеральном конкурсе они решили участвовать впервые. «Супруг уговорил, — признаётся Любовь Рождественская, — и сразу повезло! Мы поздравляем „АиФ“ с 40-летием! Желаем больше новых подписчиков. Пусть газету читают по всему миру!»

Испытать удачу можете и вы. Успейте до 30 июня оформить подписку и заполнить анкету участника на сайте www.aif.ru.