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Полина Диброва посвятила бабушке нежный пост
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Полина Диброва посвятила бабушке нежный пост 

Letidor.ru 53 минуты назад
Фото: Letidor.ru
И восхитила подписчиков.
Супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва, колумнист, мама троих сыновей Полина Диброва решила немного рассказать подписчикам о своей бабушке, которая с каждым годом продолжает ее удивлять своей внутренней энергией и силой. Так, недавно младшему сыну Полины Дибровой и телеведущего Дмитрия Диброва исполнилось три года. Поздравить Илью с этим праздникам приехали и его прабабушки, чем искренне порадовали всю семью.
Впервые бабуля решилась на эту поездку, конечно в сопровождении второй моей бабули. Я с любовью называю Валентину Ивановну «Бабушка трансформер» 😊 Сейчас заглянула к ней перед сном. Говорит: «Я ничего не слышу, почитаю и лягу спать, ухо сняла, зубы сняла». А в душе молодая, жадная до новых впечатлений и эмоций. Еле ходит — колено заменили, пару лет назад упала и сломала тазобедренную кость, стянули железками. Практически не видит — особые очки. Ничего не слышит — специальное ухо. В коляску, которую я заблаговременно взяла в аренду, садиться отказалась, сегодня сдала. Теперь говорит, что может и сама путешествовать,
— рассказала Полина Диброва.
В конце она пожелала бабушке счастья и долгих лет жизни. Так же сделали и подписчики, которые вместе с Полиной оказались восхищены энергичностью и жизнелюбием Валентины Ивановны. «Какое это счастье, что у ваших детей есть пробабушка🙏», «Полина, читала рассказ о бабушке со слезами на глазах! Вы счастливая, у вас и ваших детей есть прабабушка, это такая редкость! Здоровья бабуле!», «Какая она молодец!», «Бабушки, они такие», «Полина, невозможно читать без улыбки, ну очень здорово рассказали про свою родственницу! Сплошной позитив 👍», — можно прочесть в комментариях.
Напомним, Полина Диброва живет в браке с Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары растут трое сыновей: восьмилетний Александр, четырехлетний Федор и двухлетний Илья. Кроме того, от первых двух браков у Дмитрия Диброва есть сын Денис (родился в 1985 году) и дочь Лада (родилась в 1989 году).
Фото: Instagram / polinadibrova
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