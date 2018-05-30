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Этот 80-летний мужчина не принимал душ уже около 60 лет! Его фотографии Вас шокируют!
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Этот 80-летний мужчина не принимал душ уже около 60 лет! Его фотографии Вас шокируют! 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Итак, представляем Вам Аму Хаджи, 80-летнего иранского дедушку, который живет как отшельник в одной глухой деревушке. Скорее всего, Вы слышали о Хаджи, его часто представляют как «Самого грязного человека»
Он уверен, что принятие душа — источник многих болезней. Он верит, что душ является источником проблем со здоровьем. Поэтому в течение 60 лет он не купался.
Не удивительно, что он живет в таком месте, где рядом нет ни души. Он обычно не любит давать интервью, тем более западным журналистам. Хаджи редко контактирует с людьми, он говорит, что у него был горький опыт общения.
Единственная радость для Хаджи — сигареты. Ему не достаточно одной сигареты, когда он хочет закурить, то берет сразу несколько.
Тогда, когда у Хаджи нет сигарет, он заменяет их кое-чем другим, это Вас явно удивит! Он использует сушеный кал животных. Да-да, Вы правильно прочитали!
Кто бы мог подумать, что это можно использовать вместо табака? Когда это получит широкую огласку, табачные компании лишатся огромной доли прибыли.
Хаджи говорит, что он очень долгое время не купался и не видит причин для того, чтобы нарушить эту «традицию» Тем не менее, он наверно и не знает, как много о нем пишут, он стал знаменитостью в интернете!
Может кто-то начнет сбор средств на помощь этому мужчине? У него нет такого душа, который есть в наших домах, он и сам этого не хочет, но может нужно собрать средства, чтобы купить ему обычные сигареты?
Не забудьте поделиться историей этого необычного мужчины!
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