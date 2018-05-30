Гендерный эксперимент Британии стал шоком для страны

В апреле более 10 тыс. компаний опубликовали данные о разнице в оплате труда мужчин и женщин, и в некоторых случаях она достигла 60%. Теперь организациям предстоит решить, как исправить сложившуюся ситуацию.

На протяжении нескольких лет Британия поощряла компании, которые добровольно предоставляют информацию о разнице в оплате труда женщин и мужчин. Долгое время эту рекомендацию успешно игнорировали, пока государство не превратило её в закон, сообщает Bloomberg . Новое постановление требует от каждой компании, где работает более, чем 250 человек, предоставлять информацию о выплатах. Такой закон стал причиной многочисленных жалоб со стороны сотрудников.

BBC, например, полностью спонсируется государством, поэтому компания обязана предоставлять государству подробную информацию о выплатах. Как выяснилось, в ВВС наблюдаются серьёзные различия в оплате мужчинам и женщинам на старших позициях. Мужчинам на топовых должностях платят свыше 2 млн фунтов стерлингов, тогда как женщины получают лишь четверть от этой суммы. После публикации этих данных сотрудники подали 200 жалоб относительно зарплаты. Телекомпания заявила, что предпримет все усилия, чтобы сделать BBC идеальным местом работы для женщин, а также избавится от разницы в оплате к 2020 году.

Согласно данным Всемирного экономического форума, женщины зарабатывают примерно половину тех денег, которые обычно платят мужчинам. При этом, значительная часть женщин задействована в сфере услуг.