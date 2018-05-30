Кот‐оракул из Эрмитажа похудел перед ЧМ

Четвероногий покровитель Эрмитажа по кличке Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу, сбросил почти килограмм лишнего веса. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на ветеринарного врача музея Анну Кондратьеву.

По словам специалисты, кот уже принял спортивную кондицию. Этого удалось достичь благодаря ежедневным занятиям на тренажере и специальной диете.

О том, что Ахилл станет предсказателем мундиаля, было объявлено в феврале текущего года. Белоснежное животное сразу же начали готовить к ответвленной работе.