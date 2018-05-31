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В России стартует эксперимент по маркировке обуви
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В России стартует эксперимент по маркировке обуви 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Эксперимент по маркировке обуви в России начнется с 1 июня текущего года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Провести с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2019 г. на территории России эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров", — говорится в постановлении правительства.
Отмечается, что оператором информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента, назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРТП).
Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.
Уточняется, что духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, а также шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.
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