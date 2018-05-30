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История доходного дома «Под рюмкой» Якова Филатова
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История доходного дома «Под рюмкой» Якова Филатова 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Наблюдательный столичный горожанин, выйдя на «Кропоткинской», наверняка обратит свой взгляд на перевернутую рюмку на крыше доходного дома 3/14 (строение 1) по Остоженке.
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ «РЮМКИ» НА КРЫШЕ
О появлении этой рюмки на крыше есть несколько версий. Согласно первой, купец Яков Филатов, которому принадлежал дом, был горький пьяница и когда уже дошел до критической точки, опомнился и, дав зарок не пить, вновь разбогател и построил этот доходный дом. На крыше он поставил перевернутую рюмку, чтобы все поняли, благодаря чему возник этот дом.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Вторая версия утверждает, что дом построил отец пьющего купца и обещал подарить сыну, если тот бросит пить: «Бросишь пить — подарю дом». Тот бросил и на крыше появилась рюмка.
Согласно третьей версии, дом построила мать того же купца по совету священника, который рекомендовал дом для сдачи квартир внаем интеллигенции, чтобы сын покончил с пьянством. Яков Филатов покончил с пьянством, а в честь этого распорядилась построить перевернутую рюмку на одной из башенок.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
На самом деле купец Яков Филатов был старообрядцем (общественным членом-учредителем, а также попечителем Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища), которые не пили в принципе. Поэтому перевернутая рюмка приобретает совсем иное значение.
ВЕРСИЯ УЧЕНЫХ
Ученые в своей версии далеки от романтики. Данный дом строили два зодчих с разницей в три года. Левую половину дома в 1904 году построил знаменитый Эрнст‑Рихард Нирнзее в стиле конструктивизма, а вторую половину с рюмкой создали в 1907-1909 годах Валентин Евгеньевич Дубовской и Николаем Архиповым в стиле модерн и в форме «рюмки» он просто сделал завершение угловой башни.
Скорее всего, в интерпретации архитектора Валентина Дубовского модерн сочетался с мотивами готической и романской архитектуры, для его проектов характерна определённая стилизованная «замковость»; кроме того, возводить декоративные башенки было попросту модно в то время: вероятнее всего, «рюмка» — просто архитектурная деталь без символического значения.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
К сожалению, в ходе последней реставрации в 2000-х купол угловой башенки был заменен на новый, который ныне выглядит значительно хуже, чем его предшественник.
В самом доме в советское время размещались коммуналки, сегодня — это по-прежнему жилой дом. Это дом стал участником одного из фильмов Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!», (1996 года) — в нем он поселил бывшую жену (ее играет Татьяна Догилева) главного героя (играет Вячеслав Полунин).
УЮТНАЯ КОФЕЙНАЯ
Стоит отметить, что на первом этаже этого дома расположилась уютная кофейня «West 4»: кофе здесь действительно умеют варить и в меню кофейных напитков великое множество — угодят даже самому придирчивому кофеману. Одной из особенностей этого кафе является проведение живых концертов джазовой музыки, которые проводят довольно часто.
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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