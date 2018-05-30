История доходного дома «Под рюмкой» Якова Филатова

Наблюдательный столичный горожанин, выйдя на «Кропоткинской», наверняка обратит свой взгляд на перевернутую рюмку на крыше доходного дома 3/14 (строение 1) по Остоженке.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ «РЮМКИ» НА КРЫШЕ

О появлении этой рюмки на крыше есть несколько версий. Согласно первой, купец Яков Филатов , которому принадлежал дом, был горький пьяница и когда уже дошел до критической точки, опомнился и, дав зарок не пить, вновь разбогател и построил этот доходный дом. На крыше он поставил перевернутую рюмку, чтобы все поняли, благодаря чему возник этот дом.

Вторая версия утверждает, что дом построил отец пьющего купца и обещал подарить сыну, если тот бросит пить: «Бросишь пить — подарю дом». Тот бросил и на крыше появилась рюмка.

Согласно третьей версии, дом построила мать того же купца по совету священника, который рекомендовал дом для сдачи квартир внаем интеллигенции, чтобы сын покончил с пьянством. Яков Филатов покончил с пьянством, а в честь этого распорядилась построить перевернутую рюмку на одной из башенок.

Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

На самом деле купец Яков Филатов был старообрядцем (общественным членом-учредителем, а также попечителем Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища), которые не пили в принципе. Поэтому перевернутая рюмка приобретает совсем иное значение.

ВЕРСИЯ УЧЕНЫХ

Ученые в своей версии далеки от романтики. Данный дом строили два зодчих с разницей в три года. Левую половину дома в 1904 году построил знаменитый Эрнст‑Рихард Нирнзее в стиле конструктивизма, а вторую половину с рюмкой создали в 1907-1909 годах Валентин Евгеньевич Дубовской и Николаем Архиповым в стиле модерн и в форме «рюмки» он просто сделал завершение угловой башни.

Скорее всего, в интерпретации архитектора Валентина Дубовского модерн сочетался с мотивами готической и романской архитектуры, для его проектов характерна определённая стилизованная «замковость»; кроме того, возводить декоративные башенки было попросту модно в то время: вероятнее всего, «рюмка» — просто архитектурная деталь без символического значения.

Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

К сожалению, в ходе последней реставрации в 2000-х купол угловой башенки был заменен на новый, который ныне выглядит значительно хуже, чем его предшественник.

УЮТНАЯ КОФЕЙНАЯ

Стоит отметить, что на первом этаже этого дома расположилась уютная кофейня «West 4»: кофе здесь действительно умеют варить и в меню кофейных напитков великое множество — угодят даже самому придирчивому кофеману. Одной из особенностей этого кафе является проведение живых концертов джазовой музыки, которые проводят довольно часто.

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