Три главные ошибки сильной женщины

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Суровые методы воспитания нынче не делят детенышей по гендерному различию: влетает откровенно всем, под гнетом слов «обязаны», «должны» и «надо» оказываются в итоге и мальчики и девочки. И в принципе-то по-другому вживить в ребенка самоконтроль и дисциплину фактически невозможно. Поэтому малыши с детства самостоятельно выковыривают косточки из винограда, мучаются со шнурками на кроссовках и приучаются к порядку в комнате, запихивая в любые углы предательски выпадающие игрушки, лишь бы мама не ругала.

Подрастающих девчонок учат добиваться поставленных целей и баррикады брать наравне с амбициозными мальчиками. Жуй гранит физики, точи зубы об геометрию, роняй слезы над химией — нынче на экзаменах не ставят на балл выше просто потому, что ты с косичками. А впереди лишь поступление, насыщенная учеба по специальности, суровый поиск работы и конкуренция с мужскими кадрами, которые, естественно, тоже планируют быть выше, быстрее и сильнее. Вот и созревает у нас поколение за поколением пласт сильных и независимых женщин, которых приучили к правилу «Все сама через не могу».

Закостеневшая привычка быть независимой по итогу приводит к тому, что дух соперничества мы зачастую переносим и в личную жизнь, оттого и страдаем.

Ошибка № 1: не уметь просить

Большинство независимых женщин выросли на стереотипе гордости. Дескать, не опущусь до того, чтобы «этим» мужикам еще и разжевывать, если действительно нужно — догадается или поймет сам. Поэтому многие девушки не умеют просить мужской помощи, считают ненужным напоминать о цветах или рассказывать любимому о собственных мечтах и желаниях — да хоть о завтраке в постель! Набрала в рот воды и демонстративно ждет, когда парень догадается, в то время как тот уверен: если что-то не так — она обязательно скажет, а коли молчит — значит, все чудесно!

Буквально каждая вторая девушка жалуется на то, что ее любимый человек не замечает, как она с ребенком выматывается, как на кухне после трудового дня еле дышит. Сильная и уверенная в себе, она может демонстративно вздыхать, молчать и обижаться, но почему-то объяснить, что устала и ждет поддержки, не в состоянии. Заканчивается все плачевно: когда лимит терпения в ожидании помощи иссякает, ком накопленных обид в один момент вываливается на ничего не подозревающего партнера, да еще и в приступе агонии и истерики.

Ошибка № 2: демонстрировать свою независимость

Причем в буквальном смысле — всегда и при любом удобном случае. В особенности если еще и заметила минимальные проявления лени у своего мужчины, и тогда пиши пропало. Начинаются ораторские излияния на философскую тему «Как я сама пакеты из магазина донесла и не разломалась, да на деньги, собственноручно заработанные, в то время пока ты смотрел футбол». Такая сильная женщина постоянно подвергалась «порке» со стороны требующих родителей, суровой школы и неадекватного начальника, находясь под гнетом обязанностей и в постоянном ожидании результата. Естественно, что теперь спуску она никому не даст, считая, что и все вокруг должны бежать и делать, а вот пять минут на попе ровно посидеть — это уже грех. По итогу она своего партнера постоянно тыкает носом, как щенка в лужу, требует отчетности и ругает, словно школьника, за промахи.

Ошибка № 3: соперничать с мужчиной

Сильная женщина не умеет проигрывать, требуя от своего партнера равноправия во всем и везде. Ей важно всегда быть правой, признание вины или оплошности для нее подобно смерти. Сильная женщина может мериться зарплатой и хвастаться своим высоким статусом, причем довольно часто в ущерб себе. Ведь именно независимые женщины гордятся тем, что сами приобрели машину, жилье, на свидании делят счет пополам, а позже жалуются на никчемность мужчин: обнищали, оборзели, на шею сели да ножки свесили. И дело будет даже не в том, что она такого и заслужила, а лишь в том, что успешных мужчин своим сценарием поведения оттолкнула. Вряд ли такой же лидер по натуре мечтает о женщине, что будет прессовать и давить дома, где после напряженного дня хочется спокойного отдыха в объятиях любимой — ласковой кошки на мягких лапах, готовой подарить любовь и тепло.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите