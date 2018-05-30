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ТРУСИКОВ на невесте не должно быть! Вот почему…
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ТРУСИКОВ на невесте не должно быть! Вот почему… 

Карельские вести 45 минут назад
Блюстители нравственности хотят запретить старую традицию — не одевать нижнее белье под свадебное платье. Священники категорически не согласны! Представитель администрации бразильского города Вила-Вельи предложил законопроект, обязывающий невест на чине венчания в церкви в обязательном порядке иметь под платьем трусики.
Дело в том, что в Бразилии бытует примета, что если у невесты на церковной церемонии бракосочетания под платьем ничего нет, то совместная жизнь новой семейной пары будет счастливой и продлится долго. Поясняя необходимость соблюдения предложенных правил, Осиас Сиси подчеркивает, что это позволит священникам не оказаться при исполнении пастырских обязанностей в затруднительном положении.
По его словам, оказываясь в храме и подходя к алтарю, следует все-таки проявлять некоторое уважение к месту, где находишься. Однако местный священник Энош де Кастро, чаще всего совершающий чин венчания в городе, назвал законопроект «смешным». «Это абсурд — вводить полицейские меры для проверки того, носит невеста трусики или нет», — сказал служитель Церкви…
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