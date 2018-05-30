ХГЧ — таблица нормы и причины отклонений

«Беременный» гормон

В течение всех девяти месяцев, пока женщина вынашивает ребенка гормон ХГЧ выделяет сначала оплодотворенной яйцеклеткой, уже закрепленной в полости матки, а потом — клетками внешней оболочки зародыша, которые постепенно становятся плацентой. В состав ХГЧ входят альфа— и бета-субъединицы. Последние своим количеством показывают, насколько благоприятно проходит беременность, и есть ли отклонения в том, как развивается плод. ХГЧ может вырабатываться в том числе и у небеременных представительниц слабого пола, и даже у мужчин, только это будет уже печальным сигналом наличия раковых заболеваний или сахарного диабета.

Напомним, оплодотворение обычно происходит в середине женского цикла. Буквально через неделю в плазме крови начинают выявляться бета-единицы, то есть вычислить успешность зачатия можно как минимум за неделю до начала задержки месячных.

Задачи ХГЧ — сохранить зародыш, стимулировать у него работу половых желез и надпочечников, подготовить организм мамы к росту в нем эмбриона и ускорить у нее выработку эстрогена и прогестерона. Все девять месяцев ХГЧ заботится о благоприятном течении беременности, а спустя буквально неделю после родов исчезает и в норме уже не обнаруживается в анализах.

Лучший тест на беременность

Анализ крови на ХГЧ признан самым надежным и оперативным методом подтверждения беременности. Гипотетически он позволяет определить успешность зачатия уже спустя пять-семь суток после оплодотворения. Врачи же советуют сдавать этот анализ примерно через десять дней после овуляции, чтобы повысить достоверность данных.

Как отмечают специалисты, ХГЧ — еще и самый независимый эксперт, ведь повлиять на результат анализа может только один фактор — длительный прием некоторых лекарств. Так что пациенткам, которым пришлось решать проблемы с деторождением медикаментозно, лучше предварительно рассказать об этом врачу. Результат анализа, как и любой другой, может ошибиться, показав положительный результат, но, как показала статистика, только в 2% случаев, и то это может быть связано с онкологией или гормональным сбоем. А ошибочный отрицательный результат исследование крови на ХГЧ может показать, если, например, у женщины была поздняя овуляция, и с момента оплодотворения еще не прошло достаточно времени, при внематочной беременности или при неопределенных сроках цикла (когда месячные нерегулярные).

Чуть менее эффективен, но также популярен анализ мочи на содержание того же гормона. В урине концентрация ХГЧ в два раза ниже, чем в крови, и проявляется он только спустя две недели после зачатия. По принципу лабораторного анализа мочи устроены известные всем тесты-полоски. Они помогают определить, наступила ли беременность, спустя пару суток задержки менструации, не выходя из дома. Но, конечно, этот метод проверки успешности оплодотворения значительно уступает исследованиям, которые проводятся профессиональными медиками в лабораториях. И, как отмечают специалисты, одной полоски для убедительного результата недостаточно, нужно повторить текст хотя бы трижды, соблюдая инструкцию на упаковке. При анализе ХГЧ специалисты ориентируются следующими установками: показатель выше 5 мМЕ/мл трактуется как отрицательный, от 5 до 25 5 мМЕ/мл — неоднозначный, выше 20 5 мМЕ/мл — положительный. Если полученные числа отходят от норматива на 20%, медики говорят об отклонении, на 50% или более — о патологии.

С каждой неделей срока концентрация ХГЧ в организме беременной меняется, и для каждого этапа есть своя норма. Ее представляют в виде вот такой таблицы:

Неделя

Средний показатель ХГЧ Норма

1-2 150 50-300 3-4 2000

1500-5000

4-5 20000

10000-30000

5-6 50000

20000-100000

6-7 100000

50000-200000

7-8 70000

20000-200000

8-9 65000

20000-100000

9-10 60000

20000-95000

10-11 55000

20000-95000

11-12 45000

20000-90000

13-14 35000

15000-60000

15-25 22000

15000-60000

26-37 28000

10000-60000

Тенденция у ХГЧ следующая: сначала показатель растет вдвое каждую пару суток, к концу первого триместра достигает своего пика, а затем медленно уменьшается. В течение остального срока беременности уровень содержания гормона остается примерно на одном показателе. Отметим, что в таблице указаны недели акушерского срока, который не совпадает с реальным возрастом плода. Медики отсчитывают старт срока вынашивания ребенка с первого дня последних месячных, то есть с начала цикла, в котором был зачат малыш. По факту оплодотворение происходит уже на третьей неделе акушерского срока, а определение беременности — примерно на пятой-шестой. Об этом стоит помнить на приеме у гинеколога, который обязательно поинтересуется датой начала последнего цикла у беременной пациентки.

Содержание ХГЧ в самом начале срока — 25-156 мМЕ/мл, на пятой неделе — 101-31500 мМЕ/мл, на седьмой — 1110-82300 мМЕ/мл, еще через неделю — 25600-151000 мМЕ/мл. В восемь недель беременности показатель достигает 23100-233000 мМЕ/мл, в девять — 27300-291000 мМЕ/мл, в десять — 20900-291000 мМЕ/мл. Одиннадцатая неделя — это начало спада концентрации гормона, поэтому в двенадцать недель он достигает примерно 20900-291000 мМЕ/мл. Дальше плацента меняет свои функции, токсикоз оставляет будущую маму в покое, а риски неблагополучного финала беременности существенно уменьшаются.

В начале второго триместра анализы покажут примерно 6140-291000 мМЕ/мл, в четырнадцать недель — 6140-103000 мМЕ/мл. Но врача уже будут интересовать не столько числа, сколько динамика. Именно изменения показателей будут отражать состояние мамы и малыша и при возникновении опасности укажут на это.

За содержанием ХГЧ в организме особенно пристально наблюдают в первом триместре беременности, когда еще неизвестно, примет ли организм матери зародыш, и будет ли успешным начало его развития. Рост значения выражается во времени, за которое уровень ХГЧ удваивается. Сперва это пара суток, на шестой неделе — три дня, в начале третьего месяца — уже четыре. К шестнадцати неделям время для удвоения уже шесть-семь недель, а затем уровень ХГЧ почти не подвергается колебаниям и составляет около 10% от значения, которое наблюдалось в пиковой фазе, то есть на стыке первого и второго триместров. Перед появлением малыша на свет ХГЧ пусть и несущественно, но увеличивается. Рост содержания ХГЧ в начале срока можно объяснить стремительным ростом зародыша, увеличением так называемого детского места и гормональным перестроением организма будущей мамы. Хорион обильно синтезирует ХГЧ для успешного развития будущего малыша. 10 неделя беременности является определенной границей для показателей ХГЧ, потому что оболочка зародыша меняет свою функцию, и из гормонального органа превращается в плаценту — источник кислорода, питательных веществ, защита малыша в материнской утробе. После созревания плаценты мама и малыша уже не настолько остро нуждаются в этом гормоне, и его содержание перестает стремительно расти. Идеальной нормы для количества ХГЧ в крови или моче не существует. Есть лишь минимально и максимально допустимые величины, а также средние показатели, на которые и ориентируются медики. Но даже в том случае, когда результат разнится показателями таблицы, врачи не будут делать скоропостижных выводов. Поводом для углубленного обследования станут результаты, которые отклоняются от нормы более, чем на 20%.

Бывают и такие случаи, когда концентрация ХГЧ по результатам исследования окажется завышенной. В основном это случается при следующих обстоятельствах:

Беременность более, чем одним ребенком; Наличие у будущей мамы сахарного диабета; Токсикоз в первом триместре беременности; Гестоз, то есть осложнение беременности на поздних сроках; Пролонгированная беременность; Прием медикаментов, которые должны восполнить в организме уровень прогестерона.

А вот заниженное содержание ХКЧ — повод для немедленного визита к своему гинекологу. Числа ниже указанных в таблице могут сигналить о внематочной беременности, отсутствии развития плода, переношенной беременности или гибели плода в утробе. В числе возможных печальных диагнозов также угроза выкидыша и плацентарная недостаточность.

Помощник в определении патологий

Беременные женщины сдают кровь на ХГЧ во время всех трех скринингов для оценки риска серьезных аномалий. Оценка ХГЧ — часть тройного теста, который делается всем будущим мамам примерно на тринадцатой неделе ожидания малыша. Он определяет содержание в крови трех разных элементов, что дает возможность оценить риск появления на свет младенца с хромосомными аномалиями — синдромами Дауна, Эдвардса или дефектами нервной трубки. Например, низкий АФП говорит об этих болезнях, сахарном диабете у матери или низкой плаценте. Завышенный уровень указывает на возможные травмы головного мозга ребенка, аномалии почек или дефекты развития нервной трубки. Низкий ХГЧ сигналит о гибели плода или выкидыше, внематочной беременности, хронической плацентарной недостаточности, а также признаках синдрома Эдвардса. Высокие показатели трактуются как признаки токсикоза, сахарного диабета, а в сочетании с низкими АФП и ЕЗ — как вероятность развития у малыша синдрома Дауна. При этом тройной тест не является стопроцентным показателем, однако определяет риск возникновения отклонений с точностью от 60 до 90%, поэтому считается высоко достоверным. Но, безусловно, без дополнительных обследований вывод о развитии злополучных синдромов у будущего ребенка не сделает ни один специалист. Врачи удостоверятся в диагнозе несколько раз, прежде, чем объявлять его официально.

Кроме того, кровь на ХГЧ сдают женщины после абортов и выскабливаний для проверки результатов манипуляций. При некачественной операции часть зародыша может остаться в теле женщины, и ХГЧ это покажет повышенным уровнем содержания.

Стабильное отклонение от значений таблицы может указывать на то, что беременность внезапно прервалась, то есть произошел выкидыш или замирание плода. Несовпадение с указанными числами укажет также на наличие внематочной беременности и ряд других нарушений.

Интересно, что хорионический гонадотропин, кроме того, как подтвердить или опровергнуть наступление беременности и определить риск возможных патологий в ее протекании, больше ничем не поможет. Даже в определении срока беременности он бессилен: чересчур широк размах величин, свойственных каждой неделе, и слишком большую роль играют индивидуальные особенности каждой особы слабого пола, чтобы искать совпадения срока и чисел таблицы. Например, ХГЧ 2000 МЕ/л будет считаться нормальным на определенном сроке у одной будущей мамы, но завышенным у второй и заниженным — у третьей.

Зато гормон ХГЧ сейчас все чаще используется профессиональными спортсменами — в виде допингового препарата. Только здесь популярностью пользуется уже не «бета»-субъединицы, а «альфа», так как она аналогичны компонентам другого гормона, который вырабатывается гипофизом человека. Они стимулируют выработку тестостерона у мужчин-спортсменов, что, как известно, влияет на их спортивные достижения.

Только правильные анализы

Оптимальный вариант — проверять содержание ХГЧ после нескольких дней задержки, причем сразу и в крови, и в моче. Необязательно сдавать анализы только утром натощак, можно и днем, если предварительно не есть часа четыре, а лучше шесть. Не стоит перед визитом в медицинский центр или поликлинику употреблять в пищу острое и жирное, за день до сдачи крови лучше даже ограничить физические нагрузки и прием лекарств.

Отметим также, что приведенная нами таблица, безусловно, является помощницей многих будущих мам, если не воспринимать ее цифры слишком серьезно. Конечно. многим беременным женщинам спокойнее, когда абсолютно каждый момент их беременности находится под их чутким контролем, но трактовать результаты анализов все-таки должен исключительно специалист. К счастью, квалифицированный медик при необходимости сможет и поправить ситуацию, изменив содержание ХГЧ верно выбранным лечением. В самом начале срока это будут мягкие препараты, способствующие сохранению положения, а позже — комплексная терапия, подобранная индивидуально для каждой пациентки. Стоит верить, что врачи, так же, как и мамы, заинтересованы в появлении на свет самых здоровых малышей.