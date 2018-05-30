Ещё
«Призрачный мальчик» украл сон у англичанки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Призрачный мальчик» украл сон у англичанки 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Испуганная мать двоих детей не может заснуть после того, как на семейном фото позади своего сына она разглядела призрачного мальчика. Об этом сообщило английское издание The Mirror.
Лора Уотсон проводила день в заповеднике Plessey Woods со своей семьей. Ее дети фотографировали друг друга, играли и резвились. По возвращении домой женщина стала просматривать получившиеся изображения и пришла в ужас, разглядев на одной из фото призрака.
Маленький призрачный ребенок положил руку на плечо ее сына.
Источник фото: The Mirror
Лора уверена, что никто не было рядом с ними в парке в то время.
Женщина утверждает, что раньше она скептически относилась ко всему паранормальному. Однако теперь ее мнение изменилось: слишком ясно видны черты мальчика из «потустороннего мира».
Теперь она хочет вернуться в лес, поскольку фигура вызвала ее интерес к призракам, но надеется, что призрак не «последует за ними домой».
«Мы с дочерью теперь не можем спать, так мы напуганы», — сказала Лора.
Женщина успокаивает себя тем, что во время фотографирования у ног ее сына сидела собака. Она вела себя спокойно, утверждает Лора. «Остается только верить в силу ее „шестого“ чувству», — пытаются утешить себя родственники.
Источник фото: The Mirror
Семья англичан ‐ Роберт, Полина и их взрослый сын Берри — продолжают жаловаться на дом с призраками в городе Грейвзенд на северо‐западе графства Кент в Юго‐Восточной Англии. Они живут в этом месте уже десять лет, но совсем недавно смогли заснять на видео паранормальную активность. Правдоподобность этих записей изучили журналисты The Mirror и пришли к выводу, что в доме действительно происходят события, напоминающие сюжет из американского фильма ужасов «Синистер».
360tv.ru: последние новости
Конкурс на лучшую концепцию благоустройства парка в Опалихе завершится 30 мая Кот‐оракул из Эрмитажа похудел перед ЧМ «Это норма жизни»: эксперт из «Сколково» рассказал, как технологии помогают следить за здоровьем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грудь повисла до пупа»
Темникова удивила аксессуаром к купальнику10
Нюша «выдавила» грудь платьем4
Жара: микробикини снова в моде38
Болезни, которые можно вылечить кошкой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
00:12
Сын Михаила Круга вырос копией отца
Звёзды
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение