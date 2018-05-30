«Призрачный мальчик» украл сон у англичанки

Испуганная мать двоих детей не может заснуть после того, как на семейном фото позади своего сына она разглядела призрачного мальчика. Об этом сообщило английское издание The Mirror.

Лора Уотсон проводила день в заповеднике Plessey Woods со своей семьей. Ее дети фотографировали друг друга, играли и резвились. По возвращении домой женщина стала просматривать получившиеся изображения и пришла в ужас, разглядев на одной из фото призрака.

Маленький призрачный ребенок положил руку на плечо ее сына.

Источник фото: The Mirror

Лора уверена, что никто не было рядом с ними в парке в то время.

Женщина утверждает, что раньше она скептически относилась ко всему паранормальному. Однако теперь ее мнение изменилось: слишком ясно видны черты мальчика из «потустороннего мира».

Теперь она хочет вернуться в лес, поскольку фигура вызвала ее интерес к призракам, но надеется, что призрак не «последует за ними домой».

«Мы с дочерью теперь не можем спать, так мы напуганы», — сказала Лора.

Женщина успокаивает себя тем, что во время фотографирования у ног ее сына сидела собака. Она вела себя спокойно, утверждает Лора. «Остается только верить в силу ее „шестого“ чувству», — пытаются утешить себя родственники.

Источник фото: The Mirror

Семья англичан ‐ Роберт, Полина и их взрослый сын Берри — продолжают жаловаться на дом с призраками в городе Грейвзенд на северо‐западе графства Кент в Юго‐Восточной Англии. Они живут в этом месте уже десять лет, но совсем недавно смогли заснять на видео паранормальную активность. Правдоподобность этих записей изучили журналисты The Mirror и пришли к выводу, что в доме действительно происходят события, напоминающие сюжет из американского фильма ужасов «Синистер».