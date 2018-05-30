Как успеть отдохнуть в выходные

Случалось ли у вас так: ждешь не дождешься выходных, а они вдруг сразу кончаются, как будто их и не было? И так обидно, что плакать хочется! Действительно, огромное количество людей не отдыхают дома, а просто меняют рабочие дни в офисе на работу дома. Разгребают все, что накопилось, а потом просто «тупят» в телевизор или компьютер. И сил выйти из дома уже нет!

Действительно, главные убийцы выходных — накопившиеся дела и хроническая усталость. Что же с этим делать? Как успеть отдохнуть в выходные?

Секрет первый. Готовьте выходные с пятницы

А если точнее, то всю неделю! Поскольку единственный способ не убивать выходные на домашние дела — это выстроить жизнь так, чтобы успевать делать их в рабочие дни. Как именно? Например, по методике Флайледи, которая помогла уже миллионам женщин во всем мире научиться поддерживать порядок в доме, не тратя на это больше получаса в день. И никаких генеральных уборок!

А в пятницу следует сделать главное: уйти с работы, оставив за спиной все мысли о ней. «Если у вас есть возможность закончить какие-то важные дела, не откладывайте их на понедельник. Иначе ваш мозг постоянно будет возвращаться к рабочей теме на выходных, а вы так и не сможете по-настоящему расслабиться, — говорит психолог, тренер Юлия Купрейкина. — Кроме того, подведение итогов вечером подарит вам прилив гордости и уверенности в своих силах».

Психолог советует также именно вечер пятницы посвятить не сделанным за неделю домашним делам. «Это самое подходящее время, — говорит Юлия Купрейкина. — Мозги всё равно плохо соображают после сложной и длинной недели, а вот рукам и ногам не помешало бы размяться. В конце вас ждёт сюрприз. Вы сможете все выходные наслаждаться чистотой и уютом дома и заниматься только приятными для души делами».

Секрет второй. Полностью отключите все гаджеты

Многим сделать это очень трудно. Но чем труднее, тем больше вы в этом нуждаетесь. Поскольку большинство людей даже не замечает, как «залипает» где-то в виртуальном пространстве. Среди рабочей недели мы все время общаемся в мессенджерах, просматриваем почту, документы, бродим по интернету и т.д. В выходные рабочие задачи отпадают, зато добавляется переписка с друзьями в соцсетях, компьютерные игры и просмотр сериалов. Выключите все! Вы удивитесь. Сколько времени и сил у вас освободится! А как рады будут близкие, которые смогут наконец получить ваше внимание!

Секрет третий. Запланируйте то, о чем мечталось

Чтобы не было мучительно больно за безвозвратно угробленные выходные, обдумайте еще в будни, чего вам не хватает в жизни. Составьте список того, чем вам действительно хочется заняться. Следите, чтобы в нем были удовольствия и для души, и для тела. Поскольку побаловать тело — это важная составляющая настоящего отдыха. Не стесняйтесь планировать странное и необычное — как правило, именно то, что со стороны выглядит, как чудачество, доставляет самое большое удовольствие. Психологи называют это «побаловать внутреннего ребенка».

Напишите все планы и попытайтесь сгруппировать их так, чтобы с одной стороны, не перегрузить день, а с другой, включить в него разные необычные активности, на которые не хватает времени в рабочие дни. Следите, чтобы на один день было не больше трех планов, причем четко ограничивайте отведенное на них время. Например, ваши планы могут выглядеть так:

10.00 Неторопливо позавтракать, встретившись с подругой в любимом кафе.

13.00 Покататься на велосипедах в парке (например, вдвоем или всей семьей).

17.00 Сходить в сауну или в спа-салон.

Или так:

11.00 Нарисовать пастелью картину (пусть даже в режиме мастер-класса в ютубе).

14.00 Сходить в аквапарк с семьей.

18.00 Почитать книгу, нежась в постели.

Секрет четвертый. Режим сна и бодрствования

Многие мечтают выспаться в выходные. Конечно, это необходимо. Но не увлекайтесь этим слишком, иначе вы можете обнаружить, что выходные подошли к концу, а вы так ничего и не успели. Очень важно и в пятницу, и в субботу не засиживаться долго. Ложитесь в обычное время, а лучше — на час раньше, вы ведь действительно устали! Тогда, позволив себе поваляться в постели всего час-полтора сверх обычного, вы почувствуете себя достаточно отдохнувшим. Ставьте будильник и просыпайтесь, думая о том, как много приятного вас ожидает!

Секрет пятый. Освежите чувства!

Рутина будней не оставляет почти ничего для романтических отношений. Измените это в выходные! Заранее договоритесь, какие планы будут только для вас, а какие — для вас двоих. Постарайтесь выйти из дома вместе с любимым человеком! Неважно, что это будет — катание на роликах, прогулка в лесу, поход в ресторан или вы позволите себе просто пошататься по улицам, заходя в кафе и бутики, фотографируясь и строя планы на отпуск. Важно, чтобы вы были на одной волне, и не обсуждали дела, а были легким, как когда-то, в начале отношений.

А еще именно в выходные можно позволить себе утренний секс, или посреди дня вдруг нарушить все планы и затащить любимого человека в постель.

Вот увидите, выходные вам понравятся!

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