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Курьеры публикуют смешные фото с животными, которых встречают по пути
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Курьеры публикуют смешные фото с животными, которых встречают по пути 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Сотрудники американской компании доставки UPS решили доказать всему миру, что их работа вовсе не скучная и однообразная, а изобилующая интересными знакомствами, причём в основном не с людьми, а с животными. Курьеры завели себе страничку в Инстаграм, где публикуют фотографии со смешными зверями, которые встретились им по пути. Мы полистали этот забавный аккаунт с почти 160 тысячами подписчиков и выбрали для вас самые интересные снимки.
1. «Мои верные ожидающие на любой цвет» 2. «Среди собак встречаются такие необычные экземпляры» 3. «Этот кот всегда прибегает за вкусняшками» 4. «Иногда к нам заглядывают телята» 5. «Пёс Барри знает, что большой коричневый грузовик всегда привозит обнимашки и вкусняшки» 6. «Такого зверя я встретил в Иллинойсе» 7. «Этот пёс привёл с собой неожиданного друга» 8. «По этому адресу доставки меня атаковали курицы» 9. «Это парень всегда приносит мне подарок — палку, камень и тому подобное» 10. «А здесь меня всегда встречает мой пернатый друг» 11. «Эта троица ужасно нетерпеливая» 12. «Маленькому лосёнку тоже любопытно, что я привёз» 13. «Эту пони зовут Холли, и она приходит поздороваться» 14. «Эти дружелюбные псы мне улыбаются» 15. «Мне посчастливилось увидеть эту милашку-альпака почти сразу после её рождения» 16. «Это мои друзья, я навещаю их почти каждый день» 17. «А мой собачий друг умеет давать „пять“»
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