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У пятилетнего мальчика спрашивают, хочет ли он спасти свою сестру? Его ответ доктору — душераздирающий!
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У пятилетнего мальчика спрашивают, хочет ли он спасти свою сестру? Его ответ доктору — душераздирающий! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Много лет назад, когда я работала добровольцем в Стэнфордском госпитале, я познакомилась с маленькой девочкой по имени Лиза, страдавшей от очень редкой и серьезной болезни.
Ее единственный шанс на спасение, было переливание крови от ее пятилетнего брата, который чудом выжил, излечившись от той же болезни, что и у его сестры, и выработав антитела, необходимые для борьбы с этой болезнью. Доктор объяснил ситуацию ее младшему брату, и спросил мальчика, готов ли он дать свою кровь сестре. Я видела, как он колебался, но только лишь мгновение, прежде чем сделать глубокий вдох и сказать: «Да, я сделаю это, если это спасет Лизу».
Пока проходило переливание, он лежал в кровати рядом с сестрой и улыбался, как и все мы, когда видели, как румянец возвращается к ее щекам. Затем его лицо побледнело, и его улыбка угасла. Он посмотрел на доктора и спросил дрожащим голосом: «Я умру прямо сейчас?»
Будучи совсем еще маленьким, мальчик неправильно понял доктора, он думал, что ему придется отдать ей всю свою кровь.
Если Вас кто-то очень сильно любит — это дает вам силы, а когда Вы любите кого-то очень сильно — это дает вам мужество!
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