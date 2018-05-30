Беременная Анастасия Костенко стала жертвой аферистов

@kostenko.94Беременная Анастасия Костенко стала жертвой аферистовАнастасия Костенко (24) и Дмитрий Тарасов (31) станут родителями ориентировочно в июле-августе. Супруги уже знают, что у них родится девочка. Будущая мама часто делится с подписчиками тем, как семья готовится к пополнению. Недавно девушка с удивлением узнала, что от ее имени мошенники предлагают средства для похудения. В сети продают препарат, который якобы поможет избавиться от лишних килограммов после рождения ребенка. Продавцы предлагают приобрести у них порошок, разумеется, из «полностью натуральных ингредиентов», который создает ощущение сытости. Как следствие, вы быстро наедаетесь и «моментально худеете». Все бы хорошо, но по словам Костенко, она уж точно не имеет к продукту никакого отношения. Более того, не верит в эффект подобных «чудодейственных» средств: Мне очень жаль, что от моего имени обманывают людей! Я всегда за правильное питание и спорт. И никакие курсы данной продукции, тем более после родов кормящим мамочкам, я не рекомендую!

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 25 Май 2018 в 7:59 PDT Модель призвала поклонников доверять только той информации, которая появляется на ее официальной странице в Instagram. А тем временем беременная Анастасия Костенко поскандалила с бывшей женой Дмитрия Тарасова.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT