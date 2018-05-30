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Как девушке узнать слабого в СЕКСЕ мужчину? Важно знать…
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Как девушке узнать слабого в СЕКСЕ мужчину? Важно знать… 

Карельские вести 1 час назад
Лидеры списка — бизнесмены, так как их род занятий сочетает факторы, плохо влияющие на постельную жизнь. Нам всем эти факторы прекрасно известны. Это сидячий образ жизни, стресс и ненормированный рабочий день. А кроме них — отсутствие здорового питания, напряжение. «Благодаря» такой нагрузке у людей не остаётся на любовь ни времени, ни сил, ни желания.
Вторая строчка у людей, носящих форму. Это военные, охранники, спасатели и полицейские. Они все «выгорают» на работе, не оставляя сил семье.
За ними следует богема — художники, писатели. Словом, творцы. Они нередко сублимируют активную энергию в свою работу, а тратить силы и энергию на близость считают неуместным. К тому же многие из них склонны к депрессии, которая не добавляет влечения.
Четвёртую строку отвоевал рабочий класс. Длинные смены и тяжёлый труд несовместимы с бурными ночами. К тому же большинство людей, которые заняты таким трудом, больше волнует хлеб насущный, а не близость.
Пятое место принадлежит спортсменам. Причина низкого либидо кроется у тренированных, накачанных людей в серьёзных, частых травмах, постоянных переездах и изнурительных и долгих тренировках, после которых им не до любви.
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