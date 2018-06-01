«Сразу видно, что артисты»: Агата Муцениеце опубликовала забавное фото с подросшими детьми

Супруга известного российского артиста Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце насмешила интернет-пользователей новым снимком в личном микроблоге, на котором она позирует в компании двоих своих подросших детей.

Актерская семейная чета Павел Прилучный и Агата Муцениеце считаются оной из самых прочных пар в российском шоу-бизнесе. Молодые люди, несмотря на катастрофическую занятость и частые командировки, стараются максимально много времени проводить вместе друг с другом и рядом с детьми.

Кроме того, Агата относится к той редкой категории звезд, которые всеми силами стремятся поддерживать обратную связь со своими поклонниками, делясь в персональном Инстаграм-аккаунте не только «рабочими» фотографиям, но и личными семейными снимками. Так, несколько часов назад актриса показала забавное фото с сыном Тимофеем и дочкой Мией, которых одновременно держит на руках, стоя в бассейне. «На одной волне», — лаконично подписала снимок молодая мать, вызвав у поклонников восхищенные отклики благодаря детской харизме и своей непосредственности.

«Какие забавные! Ну сразу видно, что артисты!» «Очень круто, когда детки не зажатые, есть в кого» «Огонь фото! Мия это нечто! Такая эмоциональная тут! Сразу видно чья дочь!» «Ааа какие же вы крутые! Мия просто бомба!» «Этот снимок сделал мое настроение на весь день!» Напомним, что не так давно интернет-пользователи, заметив небольшой животик на одном из последних снимков Агаты, тут же решили, что она готова родить третьего ребенка. Сама актриса пока не дает никаких комментариев относительно предположений поклонников. Но также было и с предыдущими беременностями супруги Прилучного, становившимися достоянием общественности далеко не сразу.