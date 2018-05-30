Действительно ли Грозный убил своего сына?

В мире искусства драма — какой-то нетрезвый гражданин серьезно повредил знаменитую картину Репина " Иван Грозный и сын его Иван". Напомню, сюжетом картины является убийство царем своего сына. Высокие, наверное, были отношения — подумала я и решила изучить этот кейс поподробнее. Версий того мрачного происшествия множество, однако профессиональные историки, изучавшие многочисленные документы и воспоминания, приходят к выводу, что, вероятнее всего, в ноябре 1581 года в Александровской слободе царь Иван Васильевич таки мог нанести тяжкие повреждения своему сыну Ивану, и 19 ноября царевич скончался, промучившись несколько дней после избиения. Поводом послужило якобы непристойное поведение беременной жены Ивана (мол, ходила по своим покоям в исподнем, а свёкр вошёл и увидел), он стал лупить «безнравственную» женщину (себя он полагал ревнителем нравственности), прибежал сын защищать жену, а отец в гневе и вломил ему посохом по голове. В письме, датированном 9 ноября, Иван Грозный сообщал о том, что сын его разнемогся, отчего он не может никуда выехать: "…А нам, докудова Бог помилует Ивана сына, ехати отсюды невозможно". Многие версии основывались на особенностях характера монарха — вспыльчивость, подозрительность, вспышки гнева характеризовали его всю жизнь, усугубляясь с возрастом. Детство Ивана Грозного было весьма нервным — отца он потерял, когда ему исполнилось всего три года, спустя пять лет умерла и мать. Вокруг происходили различные заговоры, убийства, не было защиты от родственников. Правда, справедливости ради стоит напомнить, что ни отец царя, ни его мать Елена Глинская агнцами во плоти не были, особенно мать, которая после смерти мужа готова была на любые смертельные интриги ради сохранения трона своему сыну. Трон он сохранил, но какой ценой! Трудно в такой обстановке вырасти уравновешенным человеком. Но одно дело — тяжёлое детство, а другое — убить сына, своего наследника.

И мальчики кровавые в глазах

Проведенное в 1963 году вскрытие среди прочих захоронений гробницы царевича Ивана и обследование его останков не дали ответа на вопрос о причинах его смерти: череп царевича оказался практически полностью разрушенным по естественным причинам (то есть сгнил), а на других костях скелета никаких повреждений, которые могли оказаться причиной смерти, не обнаружили. После похорон сына, как писали современники, Иван Грозный изменился, он стал мягче, репрессии прекратились. Именно к этому периоду времени относят составление поминальных синодиков с именами убитых по его приказаниям людей. Эти синодики, вместе с денежными вкладами, были разосланы по различным монастырям для поминальных молитв. Но, судя по всему, это не помогло: династия Рюриковичей пресеклась со смертью других сыновей Ивана Грозного — Фёдора и Дмитрия. Сам же царь после гибели Ивана прожил меньше трёх лет, стремительно одряхлев и телесно, и духовно. Другой сын Ивана Грозного — Фёдор — был прямой противоположностью своему отцу — тихий, кроткий, благоверный. Делами государства практически не занимался — все больше молился, постился и тихо умер в возрасте 40 лет. Вместо блаженного царя делами государства заведовал Борис Годунов . Третий сын Ивана Грозного — Дмитрий — умер при странных обстоятельствах. Помните из Пушкина — «и мальчики кровавые в глазах»? Это о 8-летнем Дмитрии, погибшем в Угличе в 1591 году. Якобы ребёнок сам себя убил ножом в шею во время эпилептического припадка — так трактовал это Борис Годунов, а как это было на самом деле, узнать уже не удастся. Последствия этой трагедии не заставили себя долго ждать — знаменитые Лжедмитрии потом ввергли Россию в Смутное время, выдавая себя за спасшегося чудом царевича и настоящего наследника короны. Странное ли это совпадение — несчастные дети, пришедшие к власти, и несчастная страна в смуте и репрессиях?

Кровавые разборки

Надо отметить, что сюжет с убийством своих отпрысков и прочих родственников вовсе не нов для истории. Кратко перечислим наиболее известные:

Пётр Первый до смерти запытал сына Алексея — долго мучил и потом, вероятно, казнил. Не своими руками, конечно, но своею волею. И, в отличие от Ивана Грозного, Пётр не мучился угрызениями совести, поскольку сына считал предателем, врагом государства, да и мать его была ненавистная Лопухина, сосланная в монастырь.

Павел Первый был убит в заговоре, в котором, как считается, участвовал его сын, ставший императором Александром Первым. Личное участие Александра не доказано, но активные слухи ходят до сих пор, а правдоподобнее слухов для обывателя нет ничего.

Египетские фараоны тоже отличились. Во всяком случае, это следует из материалов раскопок. Во время правления Аменхотепа III умерло немереное количество принцесс, его дочерей, а массовое захоронение в Фивах назвали «Домом царских детей».

Император-людоед Бокасса стал уже притчей во языцех. Детей у него было множество, как и жён, и менее значимых своих отпрысков он якобы использовал к столу. При этом в Париже работает в ресторане (!) один из его сыновей, вовремя убежавший от папы.

Не стоит забывать и вымышленных персонажей. Героиня древнегреческого мифа о Золотом Руне колхидская царевна Медея убила своих детей от аргонавта Язона, когда тот объявил её не женой своей, а рабыней. Ну и венчает список персонаж Тараса Шевченко с криком: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Украинский патриот Тарас Бульба лично порешил сына Андрия, перешедшего на сторону ляхов (поляков).

Чем грязнее — тем ближе к народу