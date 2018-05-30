Подкаблучник Питт решился на серьезный шаг с архитектором

В западных СМИ всплыли новые подробности интрижки актера Брэда Питта и профессора архитектуры Массачусетского технологического университета Нери Оксман. Поговаривают, что отношения звездной парочки набирают обороты и доминирует в них красотка-ученый.

По словам инсайдера близкого к актеру, Питт по-настоящему влюблен. Актер восхищен разносторонностью профессора — она не только невероятна умна, но и чертовски сексапильна. Артист якобы хвастается приятелям, что у них с Нэри невероятная сексуальная химия, сообщает таблоид Radaronline.

Также неназванный информатор отметил, что Бред находится под каблуком у профессора архитектуры. «Она носит брюки в их отношениях, и Брэда это устраивает. Ему нравится быть на крючке», — заявил человек из близкого круга звезды.

Также анонимный источник поделился с изданием планами Брэда на ближайшее будущее. Голливудский красавчик уже готов познакомить Нэри с детьми. «Он влюблен в нее и настроен серьезно. Следующий шаг — встреча с отпрысками», — заявил тот же инсайдер. Готова ли Оксман к такому шагу издание не сообщает.

О новой подруге Питта известно немного. Нэри родилась в Израиле и постоянно живет в США. Профессор ведет различные архитектурные проекты, выставки, читает лекции, публикуется в журналах. Несколько лет назад Оксман включили в список «25 самых красивых бостонцев». Красотка была замужем, но отношения не сложились и сейчас она свободна.