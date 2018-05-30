10 фактов о вине, которые ты не знал

Прежде чем виноград превратится в вино на твоем столе, должно совершиться множество действий, которые в совокупности определяют винную индустрию. Здесь мы прольем свет лишь на небольшую долю ее секретов.

1. Цифровое наблюдение на виноградниках

Некоторые премиальные поместья в Бордо и Напе сегодня напоминают армейскую базу или высокотехнологичный завод. Над ними кружат беспилотные летательные аппараты, кругом натыканы оптические сканеры и тепловизоры для наблюдения. Они собирают данные, которые необходимы виноделам для определения оптимального время сбора урожая и оценки состояния почвы. Конечно, подобные технические приспособления — удовольствие не из дешевых, и позволить их себе могут далеко не все производители.

2. Биодинамический метод производства

Биодинамический метод стал органической альтернативой химикатам, которая способна эффективно бороться с болезнями растений и улучшить кислотность почвы. В основе данного метода лежит природная подготовка органических удобрений, исключающая любые неорганические добавки. Даже уход за виноградниками совершается на основе природных циклов, таких, например, как фазы луны.

3. Горчица — мощный пестицид

Между рядами виноградников виноделы сажают цветы горчицы или редиса. Не для эстетики, разумеется, а потому, что глюкозинолаты, содержащиеся в них, являются мощными пестицидами. Фермеры используют их для борьбы с нематодами — крошечными червями, которые несут угрозу для урожая винограда.

4. Розы на страже виноградника

Некоторые виноделы на своих виноградниках выращивают розы. И делают они это не для того, чтобы впечатлить прогуливающихся между рядами женщин. Если в воздухе появляется мучнистая роса (грибковое заболевание растений), то она сначала поражает цветок розы, что предупреждает винодела о необходимости распылять препарат для борьбы с ней.

5. Соколы для борьбы с вредителями

Небольшие птицы вроде чернокнижников или скворцов представляют серьезную угрозу для виноградников, порой уничтожая до 20% урожая. Поэтому виноделы прибегают к помощи других пернатых, но уже побольше. Соколы, например, отлично зарекомендовали себя в борьбе с маленькими птицами и грызунами. Поэтому их довольно часто используют на виноградниках в Калифорнии или Новой Зеландии.

6. Растение кувшиночник

Еще один оригинальный способ борьбы с вредителями, и он также полностью природный. Некоторые виноделы для уничтожения плодовых мушек или прочих вредоносных насекомых не используют привычные пестициды, а выращивают на своих виноградниках кувшиночники или другие насекомоядные растения. Это, пожалуй, не только эффективный, но и самый эстетический способ борьбы с паразитами.

7. Природные очистители вина

Во время процеживания вина фильтр способен извлечь не весь лишний осадок. Для этого производители добавляют в напиток «финишные агенты» и прочие вещества, очищающие жидкость. До 90-х годов прошлого столетия в Европе для этого использовали порошковую кровь, но в последующем она была заменена на более технологичные средства. Сегодня многие виноделы очищают вино с помощью диатомовой земли (окаменелые остатки водорослей с твердой оболочкой), коллагена из рыбных плавательных пузырей, а иногда и с помощью бентонита (вулканическая глина). Ирландский мох и яичный белок также являются прекрасными органическими очистителями вина. Как выбрать недорогое вино в супермаркете

8. Радиоизотопное датирование

Очень часто за премиальное вино выдается дешевая подделка, разлитая в подвале. При этом не всегда на первый взгляд удается отличить бутылку подлинного напитка от его пиратской копии. Элитные сомелье, винные брокеры или дотошные коллекционеры иногда для обнаружения мошенничества используют радиоизотопное датирование. Измеряя следы радиоактивного углерода в вине, можно определить примерный возраст напитка.

9. Технология МРТ Даже радиоизотопное датирование не может уберечь от покупки испорченного дорогого вина. Напиток может прийти в негодность со временем просто из-за неправильного хранения. Еще в 2002 году профессор химии Калифорнийского университета запатентовал метод, использующий технологию МРТ для диагностики состояния марочных вин. Таким образом можно было определить сохранившееся качество напитка.

10. Мгновенное старение

Китайские ученые разработали способ, способный превратить по вкусу дешевое вино в дорогое. Да, мы знаем, о чем ты подумал: китайцы добрались даже до вина. Взаимодействие молодого напитка с электричеством делает его вкус более насыщенным, словно он пролежал в погребе не один десяток лет. Ученые не могут в полной мере объяснить, почему это происходит, но трехминутное погружение вина в электрическое поле воздействует на его эфиры, белки и альдегиды и приводит к мгновенному «старению» напитка. Чем закусывать вино