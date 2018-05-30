Пост, за который на редактора БигПикчи могли подать в суд (разбираемся почему и считаем, сколько раз)

25 мая назвали днем, когда умерла сюжетная фотография. Почему? В этот день на территории всего Евросоюза вступил в силу закон General Data Protection Regulation (GDPR). Он контролирует использование персональных данных и запрещает публикацию изображений третьих лиц без их письменного согласия.

Вооружившись снимками с камеры Ricoh Theta SC, снимающей в формате 360, считаем, сколько исков светило бы редактору за селфи в Европе, и разбираемся, изменит ли GDPR жизнь фотографов.

Что говорят?

В интернете говорят, что теперь снимать на улице нельзя. Хотите селфи на площади Рембрандта в Амстердаме? Для начала удостоверьтесь, что вокруг никого нет (нереально, особенно в сезон), либо добудьте пачку письменных разрешений от всех, чьи лица будут отчетливо видны на фотографиях. В лучшем случае это один-два человека. В худшем — больше десяти.

Получается, что, если бы закон вступил в силу до начала майских праздников, наш редактор, помимо рваного загара, мог привезти с собой несколько европейских штрафов за нарушение закона. Пока мы разбираемся, станет ли стрит-фотография и селфи «мамой-криминал», попробуйте посчитать, сколько исков могло прилететь нашему редактору за снимки в формате 360 градусов.

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

Фото №1. Крутить изображение можно мышкой или стрелками на клавиатуре. Проблемы могли начаться прямо в испанском курортном городке Малага. 360-градусную камеру Ricoh Theta мало кто идентифицирует как обычный фотоаппарат, поэтому вряд ли кто-то из присутствующих на фотографии сообразил бы попросить не снимать его.

И что теперь, не снимать?

Российские юристы уже не раз говорили, что основная проблема закона — размытые формулировки и отсутствие конкретики. В первую очередь это касается тех, чью деятельность закон контролирует. В тексте говорится о субъектах, которые занимаются хранением и обработкой персональных денных.

С одной стороны, ни слова о физических лицах в нем нет. Равно как нет и четкого указания о том, что одним обычным людям нельзя публиковать фотографии, на которых случайным образом оказались лица других обычных людей. С другой стороны, отсутствие четкой формулировки о том, что закон регулирует исключительно деятельность организаций, дает повод для беспокойства любителям селфи и сюжетной фотографии. Та самая брешь, за которую можно зацепиться, если очень захочется.

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

Фото №2. Сколько еще жалоб могла принести солнечная Малага? Кстати, если не быть дураком и использовать для снимков на Ricoh Theta селфи-палку, обзор будет больше, а пальцев внизу кадра не будет видно.

В любом случае майские поправки вовсе не означают смерть сюжетной фотографии и табу на селфи (диджитал резистанс!). Для полного спокойствия можно ограничить свою активность в социальных сетях на время отпуска и начинать спамить фотографиями в тот момент, когда вы пересекли границу. Если сил терпеть до возвращения нет и очень уж хочется показать коллегам в офисе, как вам хорошо, — выкладывайте фотографии, где лиц окружающих отчетливо не видно. Есть еще вариант блюрить лица или скрывать их на фотографии любым другим способом.

Например, вот так:

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

Или вот так:

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

GDPR действует по экстерриториальному принципу. Значит, меня и в России найдут?

В этом случае за экстерриториальность стоит беспокоиться только компаниям, которые постоянно работают с персональными данными. Например, если речь идет об онлайн-магазине, где совершают покупки в том числе граждане ЕС.

#Portugal — Spherical Image — RICOH THETA

Фото №3. Сколько потенциальных исков видите на этом снимке, сделанном уже в португальском торговом центре? Светочувствительность камеры Theta SC можно настраивать вручную, а можно оставить в автоматическом режиме — так она будет без проблем перестраиваться с уличного света на искусственное освещение и очень удачно ловить «третьи лица».

Так могут в суд подать или нет?

Довести до судебного разбирательства с вашим участием довольно сложно. Для этого вам нужно сделать фотографию в людном месте на территории Евросоюза и тут же опубликовать снимок в одной из социальных сетей. Затем следует запастись терпением и ждать, когда кто-то из присутствующих на вашем фото узнает себя и решит подать на вас жалобу в контролирующий орган за то, что вы сделали фотографию без его разрешения и опубликовали ее в общедоступных источниках.

Если он все сделал правильно и успел до вашего отъезда из зоны Евросоюза, то на таможне вас могут задержать. Кстати, сюрприз: такой сценарий был возможен и до вступления поправок в силу — подать на вас жалобу могли за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

Фото №4. Вот здесь, например, одна из импровизированных стоек для «алкоголиков-туристов». Португальские предприимчивые бабушки гонят портвейн из всего, что есть в холодильнике, и продают по евро за рюмку. Так что при желании не получится дойти трезвым ни до одной достопримечательности. С другой стороны — легче наладить контакт, чтобы спросить разрешения на съемку.

В итоге получается, что для фотографов GDPR не несет никакой разрушительной силы для творчества. Если вы публикуете снимки с изображениями лиц незнакомых людей исключительно для того, чтобы показать уровень своего мастерства, можете не переживать. В конце концов, даже если кому-то не понравится его фотография в вашем профиле в инстаграме, вопрос можно решить без участия надзорных органов — простым нажатием кнопки «Удалить».

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

Фото №5. На Theta SC хорошо снимать масштабные пейзажи — типа этого, на мысе Рока, самой западной точке континента. Сколько потенциальных исков мы собрали своим дурацким селфи?

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

Фото №6. Перемещаемся на узкие улочки Амстердама. Сколько здесь жалоб? Про женщину с бутылкой воды даже не говорите — это очевидно.

Post from RICOH THETA. — Spherical Image — RICOH THETA

Фото №7. Наконец, тот самый загадочный квартал красных фонарей в Амстердаме.

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Ответы:

Фото №1: 3 иска. За двух женщин перед церковью и одного маленького пацана. Фото №2: 1 иск — от женщины, разговаривающей по телефону. Лицо сидящего рядом мужчины плохо видно, так что пронесло. Фото №3: сразу 3 — от женщины за столиком и двух мужчин, чьи лица отчетливо видны на фотографии. Фото №4: на самом деле ноль; женщина, которая разливает домашнюю настойку, охотно фотографируется, потому что давно привыкла к чумовым туристам. Фото №5: кажется, ноль. Фото №6: и тут 3! Та самая женщина с бутылкой воды, афроамериканец и девушка, идущая за ним. Фото №7: очевидно, что 1 — парень, который исподтишка пытается снимать барышень в окнах борделей.

Итого: 11 потенциальных жалоб в надзорные органы.