«Где её необъятные щёки?»: фото Анастасии Решетовой критикуют за неумелую ретушь

Пользователи сети обнаружили фотошоп на снимке признанной Инстаграм-красавицы Анастасии Решетовой . По их мнению, девушка ретуширует фото, уменьшая себе щеки, хотя и так может похвастаться стройностью фигуры.

Несмотря на то что в последнее время Анастасия Решетова отключает возможность комментировать большинство своих фотографий, ее подписчики все равно находят способ обсудить новые снимки девушки, и зачастую высказываются так, что становится понятно, почему Решетова не хочет читать комментарии о себе. Недавнее фото Анастасии, сделанное в бассейне, привлекло внимание пользователей сети не только тем, что девушка плавает с большим количеством макияжа, но и предполагаемым использованием фотошопа, с помощью которого Решетова решила изменить форму лица и убрать пухлые щеки.

На фото разглядели множество «свидетельств» неудачного использования ретуши. В сети обратили внимание на воду, которая, по мнению пользователей, выглядит неестественно, волосы, изогнутые в сторону щек и странные уши, которые вообще не поддаются описанию. Подписчики Анастасии считают, что ей недостает уверенности в себе, и именно поэтому она не только обрабатывает фотографии, но и отключает комментарии. «Вот каким местом они думают, когда так обрабатывают фото? Есть же куча видео, где ясно видно, что у нее широкое лицо, щеки есть даже…» «Вода впадает в щеки» «На уши посмотрите! Разве можно было не учесть этот факт» «Вода поплыла» «Ну и где же её необъятные щёки?» При этом многие вовсе не считают настоящие щеки Решетовой недостатком, и тем более они меркнут на фоне других плюсов и минусов ее внешности. Пока одни обвиняют девушку в «конвейерности» и сходстве с еще десятком известных в Инстаграме красавиц, другие отмечают ее отличную фигуру и высокий рост.

Впрочем, в красоте своей фигуры и сама Анастасия не сомневается. Она то и дело щеголяет в нарядах, которые показывают больше, чем скрывают, и это начинает надоедать даже ее преданным фанатам. Недавно девушку осудили за слишком откровенный образ, в котором на появилась в Санкт-Петербурге.