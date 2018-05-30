Новая футболка облегчила жизнь кормящим матерям

Жительница Великобритании изобрела футболку, которая позволила матерям испытывать меньше дискомфорта во время кормления грудью в общественных местах. Об этом сообщает The Sun.

К обычному топу 34-летняя Лорен Хампшир из Кента пришила замки-невидимки на уровне груди подмышками.

«Моя младшая дочь отказывалась пить из бутылочки, поэтому у меня не было иного выбора, кроме кормления грудью. Я никак не могла найти удобной для этого одежды и сшила свою собственную», — объяснила женщина.

По ее словам, новая футболка оказалась настолько удобной, что Хампшир решила поделиться идеей со всеми кормящими матерями и запустить собственный бизнес по производству подобных вещей. В результате, она открыла свое производство под названием The Milky Tee Company. «Заказы поступают со всего мира: из Испании, Дубая, Америки и даже Австралии», — рассказала она.

На данный момент Лорен Хампшир планирует разнообразить ассортимент джемперами и платьями.

В апреле британский цветочный магазин предложил девушкам использовать лепестки цветов в качестве бюстгальтера во время участия в фестивалях. По словам основателя компании Face Flowers Ханны Вебб, изначально магазин был открыт для тех, кто хотел украсить свое лицо цветами для участия в костюмированных мероприятиях. Однако одна из клиенток решила попробовать наклеить лепестки растений на грудь и поделилась фотографией с Вебб.