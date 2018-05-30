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Новая футболка облегчила жизнь кормящим матерям
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Новая футболка облегчила жизнь кормящим матерям 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании изобрела футболку, которая позволила матерям испытывать меньше дискомфорта во время кормления грудью в общественных местах. Об этом сообщает The Sun.
К обычному топу 34-летняя Лорен Хампшир из Кента пришила замки-невидимки на уровне груди подмышками.
«Моя младшая дочь отказывалась пить из бутылочки, поэтому у меня не было иного выбора, кроме кормления грудью. Я никак не могла найти удобной для этого одежды и сшила свою собственную», — объяснила женщина.
По ее словам, новая футболка оказалась настолько удобной, что Хампшир решила поделиться идеей со всеми кормящими матерями и запустить собственный бизнес по производству подобных вещей. В результате, она открыла свое производство под названием The Milky Tee Company. «Заказы поступают со всего мира: из Испании, Дубая, Америки и даже Австралии», — рассказала она.
На данный момент Лорен Хампшир планирует разнообразить ассортимент джемперами и платьями.
В апреле британский цветочный магазин предложил девушкам использовать лепестки цветов в качестве бюстгальтера во время участия в фестивалях. По словам основателя компании Face Flowers Ханны Вебб, изначально магазин был открыт для тех, кто хотел украсить свое лицо цветами для участия в костюмированных мероприятиях. Однако одна из клиенток решила попробовать наклеить лепестки растений на грудь и поделилась фотографией с Вебб.
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