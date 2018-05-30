Алекс Смерфит наконец-то нашел замену Боне

И она моложе Виктории почти на десять лет…

Каннский фестиваль в этом году оказался настоящим место встреч… Пока Виктория Боня отдыхала с французским миллиардером Пьером Андюраном , ее бывший — Алекс Смерфит также отметился на красной дорожке. В спутницы парень выбрал себе снова модель — 28-летнюю красотку Кимберли Гарнер.

Любопытно, что она оказалась моложе Бони ровно на десять лет.

О том, что это не просто очередное увлечение парня, а как минимум серьезный роман, свидетельствует то, что Алекс уже представил Кимберли своим друзьям и проводит с ней почти все свое свободное время.

Друг Смерфита сообщил журналистам Каннского фестиваля, что наступил момент, когда Алекс действительно счастлив…

Да, и, по замечаниям поклоников, именно Кимберли может соперничать с Викой Боней. Девушка родилась в Лондоне, прошла обучение в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. После чего поступила на работу в фирму отца, строившую здания в самых престижных районах Лондона, параллельно занимаясь дизайном одежды. С 2013 года Кимберли запустила в продажу собственную линейку купальников.

Успешно работает моделью, а также уже сыскала на родине славу «британской Кардашьян».

Боня новую пассию своего бывшего никак не комментирует, повторяя лишь, что Алекс — замечательный отец и проводит много времени с Анджеликой.

Напомним, Боня и Алекс Смерфит расстались почти два года назад. О причинах пара не распространялась, сказав лишь то, что теперь у кажого из них свой путь.

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