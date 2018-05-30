Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном сыре из Орловской области

Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей Подмосковья о выявлении в обороте фальсифицированного сыра производства ООО «СДМ» из Орловской области, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО

По информации ведомства, на маркировке сыра и в декларации о соответствии указано, что молочная продукция выпускается в деревне Алешня Орловской области. Однако по указанному в документах адресу производство отсутствует.

«Управлением Роспотребнадзора по Орловской области выдано предписание о прекращении действия декларации ЕАЭС на сыры твердые и полутвердые с массовой долей жира в сухом веществе от 45% до 50%, произведенные ООО «СДМ», — отмечается в документе.

Речь идет о сыре «Массдам», «Александровский топленый» с ароматом топленого молока, «Покровский», «Пошехонский», «Эддам», «Гауда», «Тильзитер», «Костромской экстра», «Голландский экстра», «Российский экстра» торговых марок «Славный сыровар» и «Славсыр».