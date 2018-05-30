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Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном сыре из Орловской области
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Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном сыре из Орловской области 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей Подмосковья о выявлении в обороте фальсифицированного сыра производства ООО «СДМ» из Орловской области, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
По информации ведомства, на маркировке сыра и в декларации о соответствии указано, что молочная продукция выпускается в деревне Алешня Орловской области. Однако по указанному в документах адресу производство отсутствует.
«Управлением Роспотребнадзора по Орловской области выдано предписание о прекращении действия декларации ЕАЭС на сыры твердые и полутвердые с массовой долей жира в сухом веществе от 45% до 50%, произведенные ООО «СДМ», — отмечается в документе.
Речь идет о сыре «Массдам», «Александровский топленый» с ароматом топленого молока, «Покровский», «Пошехонский», «Эддам», «Гауда», «Тильзитер», «Костромской экстра», «Голландский экстра», «Российский экстра» торговых марок «Славный сыровар» и «Славсыр».
Информация о лицах, производящих фальсифицированный сыр, направлена в правоохранительные органы.
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