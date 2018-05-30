Шесть советских вундеркиндов: трагедии одаренных детей

Ника Турбина

Саша Путря

Паша Коноплев

Алеша Султанов

Савелий Косенко

Многие родители мечтают о том, чтобы их дети имели редкий дар или академические знания, и начинают сажать их за учебники с малых лет. Но легко ли быть вундеркиндом? Перед вами шесть историй известных одаренных детей СССР: кто-то из них действительно стал успешным, пожертвовав радостями детства, а кто-то не дожил и до совершеннолетия.

Ника Турбина

Девочке, которая начала писать стихи с четырех лет, покровительствовал сам Евгений Евтушенко . Сначала Ника диктовала свои стихи маме, затем стала записывать их сама. В девять она выпустила первый сборник, а в двенадцать получила венецианскую награду «Золотой лев», которой из всех поэтов СССР до этого была удостоена лишь Анна Ахматова

Стихи Ники Турбиной переводили на разные языки, о ней знал весь мир. Девочка привыкла к славе и очень тяжело переживала время, когда интерес к ее персоне практически пропал. Будучи подростком, Ника пережила несколько нервных срывов, начала употреблять алкоголь и наркотики, несколько раз пыталась покончить с собой.

Ее жизнь оборвалась в 27 лет, когда девушка выпала с балкона на пятом этаже.

Саша Путря

Еще одна гениальная девочка Саша Путря писала картины с трех лет. Причем юная художница никогда ничего не срисовывала — все ее работы были авторскими. Любимой темой Саши был восток, в особенности ее интересовала индийская культура.

В пять лет у девочки обнаружили острый лейкоз. Родители как могли боролись с болезнью дочери, которая не прекращала рисовать даже при сильных болях. Однако лейкоз победил, и в одиннадцать лет Саша умерла. Всего за свою короткую жизнь девочка создала больше двух тысяч работ, а после ее смерти по всему миру прошло более ста выставок маленькой художницы.

Надя Рушева

Как и Саша Путря, Найдан, или Надя, Рушева была художницей, но занималась не живописью, а графикой. Надя родилась в семье художника и начала рисовать в пять лет.

Когда девочка училась в пятом классе, известный журнал «Юность» организовал первую персональную выставку ее рисунков. Она создавала иллюстрации к книгам — например, сделала больше 200 рисунков к только что вышедшему роману Булгакова «Мастер и Маргарита».

Надя Рушева умерла в 17 лет от врожденной аневризмы головного мозга. Девушка наклонилась, чтобы завязать шнурок, когда у нее лопнул сосуд. Имя Нади Рушевой носит одна из малых планет Солнечной системы.

Паша Коноплев

Паша начал решать сложные арифметические задачи в возрасте трех лет, а в пять он самостоятельно освоил фортепиано. В 15 Паша Коноплев уже стал студентом университета, а в 18 — аспирантом.

Однако юноша не выдержал такой нагрузки, и у него начались нервные срывы и приступы агрессии, приводящие к попыткам уйти из жизни. Молодого человека положили в психиатрическую больницу, где он и скончался от легочного тромба в возрасте 29 лет.

Алеша Султанов

Уже в два года Алеша мог играть на пианино простые мелодии, а в пять сочинял собственные. В восемь мальчик великолепно играл произведения Моцарта и Баха. Родители так обрадовались таланту сына, что заставляли его играть все свободное время, надеясь, что Алешу ждет большое будущее.

Однако состояние здоровья ребенка, постоянно сидящего за инструментом, постоянно ухудшалось. В девять лет Алеша страдал булимией, в подростковом возрасте у него начались нервные срывы и приступы, во время которых он мог себя покалечить. У Алексея развился параноидальный страх смерти от инсульта, и в 32 года он пережил пять приступов. После череды инсультов Султанов ослеп на один глаз, его частично парализовало. Лучший пианист мира, коим его признали еще в юношеском возрасте, умер в 36 лет.

Полина Осетинская

Отец Полины еще в детстве травмировал руку и не смог осуществить свою мечту — стать пианистом. Зато осуществила ее дочь несостоявшегося музыканта — Полина Осетинская уже в шесть лет ездила с гастролями по стране, а в восемь играла по памяти 30 часов музыкальных произведений.

В 13 Полина не выдержала нагрузки и сбежала от родителей. Однако занятие музыкой она не оставила и окончила консерваторию в Санкт-Петербурге. Впоследствии она расскажет, что отец воспитывал ее весьма жестокими методами и даже бил девочку.

К счастью, слава и родительская жестокость не сломала Полину Осетинскую, и она выступает с концертами по сей день.

Савелий Косенко

Мать Савелия Косенко имела два высших технических образования и занялась образованием сына практически с младенчества. В 11 лет Савелий написал учебник по физике и стал рекордсменом книги Гиннеса. В том же возрасте он поступил на первый курс одного из крупнейших вузов Москвы — «Бауманки», а в 16 стал его выпускником.

Сейчас Косенко живет в Канаде и руководит несколькими компаниями. Однако сам он не раз признавался, что не видит никакого смысла в «гонке за знаниями» в ущерб счастливому детству.

По материалам uznayvse.ru Фото: medaboutme.ru