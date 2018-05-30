Современный Айболит. Ветеринар — о том, почему животных лечить сложнее

Ветеринарных врачей, которые лечат кошек и собак, сейчас много, и их знает, наверное, каждый житель Ярославля. Но не каждый из специалистов захочет лечить сельскохозяйственных животных — коров, быков, лошадей, птиц, кроликов, коз, овец. В эту профессию приходят по призванию, и случайных людей здесь не бывает.

Насколько сложно и опасно работать с крупными животными, и как выдерживает такую нагрузку хрупкая городская девушка? Об этом мы расспросили ветеринара Киру Левину, которая недавно окончила вуз и стала добрым доктором Айболитом для сельских бурёнок.

«Вылечить человечество»

Кира Левина: Сначала я хотела поступать в медицинский, но это очень трудно, а учиться там ещё сложнее. Поняла, что нервы не выдержат: это очень ответственно! (Смеётся).

Но, поступив в Ивановскую сельхозакадемию, узнала, что в ветеринарии ответственности куда больше! Великий учёный Иван Павлов говорил: «Врач лечит человека, а ветеринарный врач — человечество».

Помню, сначала испугалась, но потом нисколько не пожалела. Академия стала родной и любимой благодаря преподавательскому составу и однокурсникам. А наука по-настоящему увлекла. Оказался интересен и сам процесс обучения: практические занятия с наглядными примерами, опытами, нам не давали сидеть на месте, предоставляли возможность самим всё попробовать, ощутить и понять.

— Почему ты выбрала работу в сельхозпредприятии? Разве не престижнее лечить собак и кошек в ветклинике?

— Я считаю, что престижно работать и с мелкими, и с крупными животными. Хороший ветеринарный специалист высоко ценится и в клиниках, и в хозяйстве.

После окончания академии я недолго просидела без дела — около двух месяцев. Искала работу с двумя главными условиями — дружный коллектив и хорошие условия труда, чтобы достаточно выделялось средств на медикаменты и ветеринарное оборудование для животных.

— В чём заключаются обязанности «гинеколога для коров»? Какие болезни приходится лечить?

— Прежде всего, необходимо отслеживать состояние бурёнок, ставших мамами. В хозяйстве есть родильное отделение, где коровы находятся, пока не отелились. После отёла нужно наблюдать за животным, отошёл ли послед, в норме ли температура.

Важно раннее выявление и лечение гинекологических заболеваний. Так, например, корова в основном после отёла может болеть эндометритом (воспаление слизистой оболочки матки). Для успешного протекания беременности у коров чрезвычайно важно выявление как можно раньше её стельности, а также профилактика сухостойного периода — это время до отёла, когда корову перестают доить, и она набирается сил, отдыхает.

Помогает в работе ветеринарного врача УЗИ-сканер: с его помощью можно посмотреть матку коровы на предмет её здоровья, проверить стельность — телёнка можно увидеть уже на 35 — 40-й день.

— И как ведут себя при этом животные?

— Некоторые коровы уже знают, зачем к ним пришли, и не боятся. Другие, например, молодые коровки, начинают нервничать, поэтому подпускают к себе не сразу. Могут и лягнуть. И тут нужно знать, с какой стороны правильно стоять.

Сами не расскажут, что болит

— Работа «доктора Айболита» интересная?

— Конечно, но и трудная: животные большие, тяжёлые, некоторые ещё и рогатые, многие с непростым характером. Правда, большинство всё-таки с добрым нравом.

Плюс у нас, ветеринарных врачей, высокая доля ответственности. Нужно за рабочий день успеть сделать всё запланированное: пролечить животных и проделать профилактическую работу. Например, профилактика инфекционных заболеваний осуществляется путём вакцинации. Это обязательные мероприятия, и кровь из носу их нужно провести вовремя, иначе всё стадо может заболеть.

Постепенно, как и в любой работе, накапливаешь опыт, и со временем заниматься с животными всё легче.

А благодаря хорошему коллективу не успеваешь соскучиться или загрустить, наоборот, мы вместе часто шутим и смеёмся: трактористы, телятницы, которые заботятся о молодняке и знают каждого телёнка «в лицо», доярки, среди которых, кстати, есть и дояры — молодые парни. Мы все заинтересованы в результатах своего труда и не боимся грязной работы.

— В чём принципиальное отличие лечения животных от лечения людей?

— Коровы не могут рассказать, что у них болит. Но они могут показать своим видом, что с ними что-то не так. Вот почему в сельхозакадемии диагностике болезней обучают несколько лет.

— Сейчас идёт много споров, что у нас не самое хорошее, не самое современное ветеринарное образование.

— Не совсем согласна. Другой вопрос, что всё наше образование — и в школах, и в вузах, страдает от загруженности преподавателей бумажной работой. Педагогам всё меньше остаётся времени на непосредственное участие в жизни детей, студентов, на их воспитание, обучение, привитие интереса к получению знаний. Преподаватели заняты оформлением отчётов, составлением программ, бесконечным количеством бумаг, которые требуют от них вышестоящие организации, не заинтересованные, видимо, в содержании и результатах учебного процесса.

Учиться всю жизнь

— Твои знакомые удивляются такому выбору профессии?

— Сначала улыбаются, когда слышат, что я ветеринарный врач. А потом у них округляются от удивления глаза, когда узнают, что я работаю с крупным рогатым скотом. Спрашивают: «Ну и как? Тебе нравится?»

— Как в среднем оплачивается труд ветеринара?

— Оценивается труд хорошо. Всем, конечно, хочется большой зарплаты, и я не исключение, но в душе я всё ещё студент и буду учиться всю жизнь — ветеринарная медицина не стоит на месте. Поэтому пока я со всем согласна.

И не жалею, что выучилась на ветеринара.

— Как, по-твоему, привлечь больше молодых специалистов в сельское хозяйство?

— Да, молодёжь смущает работа не в городе, грязная работа, кажущаяся мало оплачиваемой. Но существует поддержка государства, и сами хозяйства сейчас совсем другие: строятся современные животноводческие комплексы, где используются новые технологии, затрачиваются немалые средства на оборудование и медикаменты.

Молодых можно заинтересовать работой на селе — создать комфортные условия труда, платить конкурентоспособную зарплату, выделить жильё, дать возможность повышать квалификацию и посещать семинары не только в России, но и за рубежом.

Работа на производстве отличается тем, что её плоды и результаты видны и ощущаются не сразу. У ветеринара, к примеру, лишь через 9 месяцев — срок вынашивания плода у коровы. А когда видишь отличные результаты своей работы, не в этом ли счастье! (Улыбается). Для меня важна реализация себя как хорошего специалиста.

— На увлечения и отдых остаётся время?

— Хобби — это моя работа, поэтому я счастливый человек.