Свет двух столкнувшихся звезд

Айседора была старше Есенина почти на 18 лет, брак их продлился лишь два года. Но эта история любви не забывается уже век.

В свои 44 года Айседора Дункан была красива. Есенин — 26 лет, ветер в золотых волосах — уже приобрел славу талантливого, но хулиганистого купидона. Ничего общего! Но судьбе захотелось скрестить их пути.

…Она — кумир мужчин: танцует босиком, мечтательно и страстно. Во взгляде — то высокомерие, то шаловливое обещание и намек. Он — златокудрый ангел с повадками демона-искусителя, поэт, воспевающий природу. Встретившись, они общались жестами: он не знал английского, она — русского. Но понимали друг друга без слов. В 1922 году поженились. Ее танец стал еще женственнее. Его стихи — глубже.

А спустя два года все начало рассыпаться. Айседора перестала казаться поэту идеалом. Его телеграмма «Люблю другую, женат и счастлив» поставила точку в отношениях.

Они столкнулись на миг, как две летящие кометы. Было многого шума и вспышек света. Может, это нужно было для того, чтобы в мире стало одной красивой историей больше…

СПРАВКА

Айседора Дункан — американская танцовщица, положившая начало стилю «свободного танца». По приглашению правительства большевиков открыла в 1921 году школу танцев.

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