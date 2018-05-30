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Свет двух столкнувшихся звезд
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Свет двух столкнувшихся звезд 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Айседора была старше Есенина почти на 18 лет, брак их продлился лишь два года. Но эта история любви не забывается уже век.
В свои 44 года Айседора Дункан была красива. Есенин — 26 лет, ветер в золотых волосах — уже приобрел славу талантливого, но хулиганистого купидона. Ничего общего! Но судьбе захотелось скрестить их пути.
…Она — кумир мужчин: танцует босиком, мечтательно и страстно. Во взгляде — то высокомерие, то шаловливое обещание и намек. Он — златокудрый ангел с повадками демона-искусителя, поэт, воспевающий природу. Встретившись, они общались жестами: он не знал английского, она — русского. Но понимали друг друга без слов. В 1922 году поженились. Ее танец стал еще женственнее. Его стихи — глубже.
А спустя два года все начало рассыпаться. Айседора перестала казаться поэту идеалом. Его телеграмма «Люблю другую, женат и счастлив» поставила точку в отношениях.
Они столкнулись на миг, как две летящие кометы. Было многого шума и вспышек света. Может, это нужно было для того, чтобы в мире стало одной красивой историей больше…
СПРАВКА
Айседора Дункан — американская танцовщица, положившая начало стилю «свободного танца». По приглашению правительства большевиков открыла в 1921 году школу танцев.
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Наследница Айседоры. Танец есенинской музы вернулся на столичную сцену
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