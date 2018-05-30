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Если женщина в стрессе
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Если женщина в стрессе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
30 мая 1431 года в Руане сожгли Жанну д’Арк. Печальный финал бурной жизни Орлеанской девы, преданной, уничтоженной, позже, правда, причисленной к лику святых.
Спросите, какая связь между лично вами — современным и вечно занятым москвичом — и женщиной, которая почти 600 лет назад, да еще и в далекой Франции, сгорела за то, во что искренне верила?
Ну как же! А женская душа, ее непредсказуемые порывы, поступки, на которые она толкает? Что 600 лет назад, что сейчас — не поймешь и не предугадаешь. Сегодня девочка в белой комбинации сидит на кровати и слушает голоса, как Жанна, а завтра хватает в руки меч, идет к королю и убеждает его, что без нее и война не война. О да, женщина на все способна, если уверена в своей правоте. И ход сражения переломить, и на костер — за правду и веру. Мужчины придумали называть противоположный пол слабым, чтобы, знаете, от греха подальше. Пусть, мол, думают девчонки, что нет у них пороха, авось поменьше потрясений будет.
Зря, я считаю. Природа — она свое возьмет. Особенно когда дама в стрессе.
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