Откровения ассистентов звезд: 3 громких скандала

Едва ли кто-то знает о жизни знаменитостей больше, чем их ассистенты. Еще бы: они постоянно рядом со своими известными начальниками — и, конечно, иногда не обходится и без скандальных подробностей. Мы выбрали 3 самые яркие истории, связанные с откровениями ассистентов звезд.

Пожалуй, Наоми идет впереди планеты всей по количеству таких скандалов. И почему-то особенно ей нравится бросаться в ассистентов телефонами: на грубость начальницы жаловались по крайней мере три ее помощника. Ну а пиар-агент лорд Белл, работавший в том числе с Маргарет Тэтчер , заявил, что Наоми — «самая неприятная модель в мире». Отказываемся верить!

Кортни Лав Ассистентка Кортни Джессика Ларби решила сменить работу после того, как Кортни начала систематически давать ей довольно странные задания. Девушка приходилось посылать незаконную корреспонденцию (уж не знаем, что она имела в виду) и даже нанимать компьютерного хакера (интересно, зачем он Кортни?). «Кроме того, она не платила мне обещанных 30 долларов в час!» — жаловалась Джессика.

Ассистентка певицы Дженнифер О’Нил заявила, что Леди Гага не платила ей за сверхурочные, а между тем девушка работала 24 часа в сутки и даже ночью спала в гостиничных номерах начальницы (и в самом деле, мало ли что). Леди Гага на все претензии отвечала просто: «Дженнифер хочет забрать у меня деньги, которых не заслужила».