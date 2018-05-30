Босс вам не друг. Ошибки на собеседовании, лишающие шанса получить работу

Подавляющее большинство граждан на определенном этапе своей жизни сталкиваются с необходимостью устроиться на работу. Для получения нужной должности стоит избегать распространенных ошибок, которые часто встречаются на собеседовании.

Опоздание

Банальное опоздание может стать причиной, из-за которой соискатель не получит желаемую должность. Работодатель всегда смотрит на то, насколько человек пунктуален, прежде чем взять его на работу.

Вопросы о работе

Не стоит задавать настолько очевидные вопросы, особенно, если работодатель объяснил какую работу нужно будет выполнять в вакансии. Лучше спросить другим образом, поинтересовавшись, как окажется построен рабочий день.

Беседа

Часто из-за излишних переживаний и желания понравиться человек совершает опрометчивый поступок и заводит личную беседу с работодателем. Этого нельзя допускать и нужно бороться с тягой получить должность любым способом.

Грубость

Любые негативные эмоции в новой компании стоит оставить при себе, даже если источник раздражения не относится к собеседованию. Нельзя заводить плохие отношения с людьми даже если возможность получить желаемую должность невысока, ведь все равно есть шанс, что они станут коллегами.

Эгоизм

На собеседовании не стоит заострять внимание на себе и задавать вопросы только о собственном удобстве во время рабочего дня и заработной плате. Нужно постараться показать себя ценным сотрудником, который сможет помочь развитию компании.

Телефон

Одним из распространенных раздражителей является мобильный телефон, который может испортить собеседование. Он не должен звонить во время разговора с работодателем, и в этот период времени вообще не стоит брать его в руки.

Внешний вид Работодатель оценивает не только профессиональные и личные качества сотрудника, но и его внешний вид, который прежде всего должен быть опрятным. Одежда должна быть выглажена, а сам человек — выспавшийся, а также не стоит злоупотреблять парфюмом.