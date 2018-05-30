Из первых уст: как Иван Дорн покорял мир музыки 

Об это певец рассказал на заключительном этапе образовательного проекта GTOUR.
26 мая Москва стала финальной точкой во всероссийском путешествии проекта G-Shock Tour. Уже три года известный бренд часов собирает вместе людей, формирующих тренды современности. Ими оказываются те счастливчики, кто не побоялся идти за мечтой и мыслить не как все. В программе лекции, мастер-классы и живое общение с героями проекта.
Нижний Новгород, Уфа, Сочи, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Иркутск, Севастополь, Омск и Владивосток получили дозу заряда, черед оставался за Москвой.
Московский этап прошел под эгидой 35-летнего юбилея бренда Casio G-SHOCK. В столицу пожаловали создатель одного из известных отечественных брендов одежды Георгий Яшин, революционеры в мире моды Авдотья Александрова и Всеволод Черепанов, создатель креативной студии Дмитрий Оскес, певец и музыкант Иван Дорн, а также ведущий разработчик компании Casio и создатель первых неубиваемых часов в мире G-SHOCK Кикуо Ибэ.
Иван Дорн и Кикуо Ибэ Гостья мероприятия Мария Шумакова
Гостья мероприятия Тутта Ларсен
Гостья мероприятия Дарья Субботина
Как с помощью бюстгальтера наладить личную жизнь
5 весенних трендов, идеальных для полных женщин
Читайте также: