Мороженое по-научному и шоу мыльных пузырей

Какое лето без мороженого? А если приготовить ледяное лакомство самостоятельно, да еще и по «научному методу» — будет вкуснее вдвойне!

В столичном парке «Садовники» 1 июня пройдут мастер-классы, которые оценят и дети, и их родители.

Здесь гостей научат делать мороженое с помощью жидкого азота. «Научная кулинария» обещает стать не только отличным способом провести время с детьми, но и пробудить у них интерес к познанию окружающего мира. А наградой за усилия будет, конечно же, собственноручно приготовленное ледяное лакомство.

Сладкоежки точно оценят! Ну а для тех, кто к десертам равнодушен, организаторы приготовили зрелищное шоу мыльных пузырей. Полюбоваться переливами света на их тонких прозрачных сферах можно будет на главной сцене «Садовников».

Праздник в парке продлится с 12:00 до 18:00.