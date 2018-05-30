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Мороженое по-научному и шоу мыльных пузырей
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Мороженое по-научному и шоу мыльных пузырей 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Какое лето без мороженого? А если приготовить ледяное лакомство самостоятельно, да еще и по «научному методу» — будет вкуснее вдвойне!
В столичном парке «Садовники» 1 июня пройдут мастер-классы, которые оценят и дети, и их родители.
Здесь гостей научат делать мороженое с помощью жидкого азота. «Научная кулинария» обещает стать не только отличным способом провести время с детьми, но и пробудить у них интерес к познанию окружающего мира. А наградой за усилия будет, конечно же, собственноручно приготовленное ледяное лакомство.
Сладкоежки точно оценят! Ну а для тех, кто к десертам равнодушен, организаторы приготовили зрелищное шоу мыльных пузырей. Полюбоваться переливами света на их тонких прозрачных сферах можно будет на главной сцене «Садовников».
Праздник в парке продлится с 12:00 до 18:00.
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