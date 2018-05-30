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31 мая состоится Business & Design Dialogue по проектированию офисов
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31 мая состоится Business & Design Dialogue по проектированию офисов 

Roomble.com 42 минуты назад
Фото: Roomble.com
Как работает в европейской практике agile-проектирование? Как настроить офисное пространство под индивидуальные особенности организационной культуры компании? Как живут корпорации в меняющемся мире?
На форуме Business & Design Dialogue 2018 обсудят самые свежие тренды офисного дизайна. Европейские проектировщики офисов Google, PWC, Vodafone расскажут о своих проектах. Диалог российских корпоративных заказчиков и западных архитекторов состоится в ключевой сессии форума.
Узнайте обо всём с OfficeNext! Регистрация на деловую программу.
Время: 31 мая, деловая программа и выствка с 9:00 по 17:00.
Место: Даниловский Event Hall, Дубининская 71, стр. 5.
А в специальных выставочных зонах Trend Rooms посетителям будет предложены новинки и хиты офисной мебели, материалов, освещения, акустики, а также консультационный центр по организации коворкингов от всемирно известного бренда Regus. Лучшие новинки по мнению экспертного совета получат статус Next Products и станут хитами будущих офисных проектов.
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